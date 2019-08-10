Ирина Безрукова и другие звезды на премьере «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»

Уже завтра на российские экраны выйдет заключительная часть истории о семье Скайуокеров - "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход". Новый фильм стал девятым эпизодом легендарной саги, завоевавшей миллионы поклонников по всему миру, интерес к ней не пропадает уже несколько десятков лет. Создатели обещают совершенно невероятное путешествие по всеми любимой вселенной "Звездных войн", где зрителей ждёт встреча с уже знакомыми героями и новыми персонажами. Не останется без ответа и множество загадок из предыдущих частей, ведь нас ждёт грандиозный финал, а значит будут даны ответы на все вопросы.В столичный кинотеатр "Октябрь", где и состоялась премьера, многие звездные гости приезжали со своими детьми.Генеральный директор компании Disney в России и СНГ Кахабер АбашидзеЕвгения МарковаИлья БачуринОксана КарасЖеня МалаховаИрина Безрукова позировала для фотографов в стильном образе.Анна АлександроваИрина ГорбачеваКатя Кокорина и Доминик ДжокерКристина ЛевиеваРоман АрхиповСергей ЛукьяненкоВлад Соколовский