Ирина Безрукова и другие звезды на премьере «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»

Уже завтра на российские экраны выйдет заключительная часть истории о семье Скайуокеров - "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход". Новый фильм стал девятым эпизодом легендарной саги, завоевавшей миллионы поклонников по всему миру, интерес к ней не пропадает уже несколько десятков лет. Создатели обещают совершенно невероятное путешествие по всеми любимой вселенной "Звездных войн", где зрителей ждёт встреча с уже знакомыми героями и новыми персонажами. Не останется без ответа и множество загадок из предыдущих частей, ведь нас ждёт грандиозный финал, а значит будут даны ответы на все вопросы.
В столичный кинотеатр "Октябрь", где и состоялась премьера, многие звездные гости приезжали со своими детьми.
Генеральный директор компании Disney в России и СНГ Кахабер Абашидзе
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Илья Бачурин
Оксана Карас
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Ирина Безрукова позировала для фотографов в стильном образе.
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Кристина Левиева
Роман Архипов
Сергей Лукьяненко
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