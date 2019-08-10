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Ирина Безрукова и другие звезды на премьере «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»

Сегодня, 04:34
В Москве состоялась светская премьера новой части "Звёздный войн" - на торжественной дорожке появилось множество российских знаменитостей.

Ирина Безрукова и другие звезды на премьере «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»
Уже завтра на российские экраны выйдет заключительная часть истории о семье Скайуокеров - "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход". Новый фильм стал девятым эпизодом легендарной саги, завоевавшей миллионы поклонников по всему миру, интерес к ней не пропадает уже несколько десятков лет. Создатели обещают совершенно невероятное путешествие по всеми любимой вселенной "Звездных войн", где зрителей ждёт встреча с уже знакомыми героями и новыми персонажами. Не останется без ответа и множество загадок из предыдущих частей, ведь нас ждёт грандиозный финал, а значит будут даны ответы на все вопросы.

Ирина Безрукова и другие звезды на премьере «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»


Ирина Безрукова и другие звезды на премьере «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»


Ирина Безрукова и другие звезды на премьере «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»


В столичный кинотеатр "Октябрь", где и состоялась премьера, многие звездные гости приезжали со своими детьми.

Генеральный директор компании Disney в России и СНГ Кахабер Абашидзе
Ирина Безрукова и другие звезды на премьере «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»


Евгения Маркова
Ирина Безрукова и другие звезды на премьере «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»


Илья Бачурин
Ирина Безрукова и другие звезды на премьере «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»


Оксана Карас
Ирина Безрукова и другие звезды на премьере «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»


Женя Малахова
Ирина Безрукова и другие звезды на премьере «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»


Ирина Безрукова позировала для фотографов в стильном образе.

Ирина Безрукова и другие звезды на премьере «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»


Ирина Безрукова и другие звезды на премьере «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»


Ирина Безрукова и другие звезды на премьере «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»


Анна Александрова
Ирина Безрукова и другие звезды на премьере «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»


Ирина Горбачева
Ирина Безрукова и другие звезды на премьере «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»


Катя Кокорина и Доминик Джокер
Ирина Безрукова и другие звезды на премьере «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»


Кристина Левиева
Ирина Безрукова и другие звезды на премьере «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»


Роман Архипов
Ирина Безрукова и другие звезды на премьере «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»


Сергей Лукьяненко
Ирина Безрукова и другие звезды на премьере «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»


Влад Соколовский
Ирина Безрукова и другие звезды на премьере «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»

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Ключевые слова: Ирина Безрукова, кино, премьера

Количество просмотров: 1 651
Автор: Katarina

Автор фото: ©Disney

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