Блогер Полина Пушкарева поделилась своими наблюдениями о россиянках в Европе

Но, меняя место проживания, редко кто из них меняет свои привычки, мировоззрение, образ жизни. В итоге, понять, что перед вами – бывшая жительница России, очень просто. О том, какие типы русских девушек можно встретить в Европе, рассказывает Полина Пушкарева (Nioly) – блогер, инфлюенсер, интернет-предприниматель, автор уникального курса «Менеджерята».Девушку такого типа легко вычислить по обилию лейблов на одежде. Она думает, что в Европе ходят только в «ЛуиВиттонах» и «Шанелях», поэтому перед поездкой озадачивается обновлением гардероба в соответствии со своими представлениями. Правда, закупается на подмосковном рынке «Садовод», а не в брендовых бутиках, из-за чего выглядит на улицах западных городов нелепо и дешево.«Из главных интересов эмиратницы: готова продать душу за свидание с французом, у которого зарплата больше 3000 евро в месяц», – отмечает инфлюенсер Полина Пушкарева.Кого-то действительно привлекает дух соревнования и возможность поболеть за любимую команду, но чаще чемпионат рассматривается, как возможность встретить свою судьбу и осесть за границей. Чтобы повысить свои шансы, девушка посещает языковые курсы и учится готовить.По наблюдениям блогера Nioly: «Представительница такого типа нашла своего мужа на чемпионате и твёрдо верит, что он и есть тот самый билетик в «счастливую жизнь». Ведёт блог про переезд, прожив в стране всего один месяц. Пишет посты про то, что все французы изменяют, но ее Жером не такой, потому что она за собой ухаживает и встречает его с работы в новом нижнем белье и с мясом по-французски».Характерная особенность «послечемпионатницы» в том, что всех остальных русских она презирает. Просто по факту того, что искренне считает себя иностранкой («настоящей француженкой»). И неважно, что с момента ее переезда прошло всего за 30 дней.Девушка такого типа приезжает не одна, а в компании самых близких родственников: младшего брата, папы, мамы и бабули. В ней сильно развита семейственность, из-за чего самостоятельное путешествие в Европу она даже не рассматривает – ведь шанс на отдых и новые впечатления должны получить все люди, которые ей дороги.«Перед отъездом в таинственное забугорье представительница этого типа делает шеллак и реснички у другой бывшей одноклассницы, и надеется на встречу с прекрасным Франсуа и на роман, как из фильмов, – делится предприниматель и автор уникального курса «Менеджерята» Полина Пушкарева. – По улице ходит исключительно в беретах. В качестве сувенира друзьям везёт брелоки с Эйфелевой башней».Бывшая одноклассница обычно мало что знает о реалиях европейской жизни. И ее представления о поездке нередко отличаются от того, с чем приходится столкнуться на самом деле.Человек увлеченный и творческий, но при этом редко соизмеряющий собственные возможности с потребностями. Едет за границу исключительно ради контента для своих 1267 подписчиков. Разумеется, отдача от такой аудитории не велика, поэтому речь о превращении блогерства в бизнес, и тем более, о его масштабировании не идет.«Блогерка обязательно завтракает в Cafe Kitsune, фоткает макароны из Ladurée около Лувра и вечером снимает в сторис, как смотрит фильм «Амели», – рассказывает интернет-предприниматель Полина Пушкарева. – В постах пишет про топ-10 мест, куда стоит сходить в Париже. Ни в одном из них она, кстати, не была».По мнению блогера Полины Пушкаревой, карешницы прилетают в Европу за мамины деньги или копят, снимая одногруппниц на пленку.«Время такие девушки проводят, обсуждая с подругами интервью Дудя и попивая вино за 4 евро на канале Сен-Мартин. После этого идут в центр Помпиду», – делится Nioly.Как видите, распознать представительниц вышеуказанных типов за границей достаточно просто. Они всегда выделяются на фоне местных жителей и, что закономерно, на фоне русских туристов тоже.