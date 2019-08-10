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Блогер Полина Пушкарева поделилась своими наблюдениями о россиянках в Европе

Сегодня, 17:09
Поездка за границу для многих девушек становится настоящим событием – ярким и желанным.

Блогер Полина Пушкарева поделилась своими наблюдениями о россиянках в Европе
Но, меняя место проживания, редко кто из них меняет свои привычки, мировоззрение, образ жизни. В итоге, понять, что перед вами – бывшая жительница России, очень просто. О том, какие типы русских девушек можно встретить в Европе, рассказывает Полина Пушкарева (Nioly) – блогер, инфлюенсер, интернет-предприниматель, автор уникального курса «Менеджерята».

Тип 1. Эмиратница

Девушку такого типа легко вычислить по обилию лейблов на одежде. Она думает, что в Европе ходят только в «ЛуиВиттонах» и «Шанелях», поэтому перед поездкой озадачивается обновлением гардероба в соответствии со своими представлениями. Правда, закупается на подмосковном рынке «Садовод», а не в брендовых бутиках, из-за чего выглядит на улицах западных городов нелепо и дешево.
«Из главных интересов эмиратницы: готова продать душу за свидание с французом, у которого зарплата больше 3000 евро в месяц», – отмечает инфлюенсер Полина Пушкарева.

Тип 2. Послечемпионатная

Кого-то действительно привлекает дух соревнования и возможность поболеть за любимую команду, но чаще чемпионат рассматривается, как возможность встретить свою судьбу и осесть за границей. Чтобы повысить свои шансы, девушка посещает языковые курсы и учится готовить.
По наблюдениям блогера Nioly: «Представительница такого типа нашла своего мужа на чемпионате и твёрдо верит, что он и есть тот самый билетик в «счастливую жизнь». Ведёт блог про переезд, прожив в стране всего один месяц. Пишет посты про то, что все французы изменяют, но ее Жером не такой, потому что она за собой ухаживает и встречает его с работы в новом нижнем белье и с мясом по-французски».
Характерная особенность «послечемпионатницы» в том, что всех остальных русских она презирает. Просто по факту того, что искренне считает себя иностранкой («настоящей француженкой»). И неважно, что с момента ее переезда прошло всего за 30 дней.

Тип 3. Бывшая одноклассница

Девушка такого типа приезжает не одна, а в компании самых близких родственников: младшего брата, папы, мамы и бабули. В ней сильно развита семейственность, из-за чего самостоятельное путешествие в Европу она даже не рассматривает – ведь шанс на отдых и новые впечатления должны получить все люди, которые ей дороги.
«Перед отъездом в таинственное забугорье представительница этого типа делает шеллак и реснички у другой бывшей одноклассницы, и надеется на встречу с прекрасным Франсуа и на роман, как из фильмов, – делится предприниматель и автор уникального курса «Менеджерята» Полина Пушкарева. – По улице ходит исключительно в беретах. В качестве сувенира друзьям везёт брелоки с Эйфелевой башней».
Бывшая одноклассница обычно мало что знает о реалиях европейской жизни. И ее представления о поездке нередко отличаются от того, с чем приходится столкнуться на самом деле.

Тип 4. Блогерка

Человек увлеченный и творческий, но при этом редко соизмеряющий собственные возможности с потребностями. Едет за границу исключительно ради контента для своих 1267 подписчиков. Разумеется, отдача от такой аудитории не велика, поэтому речь о превращении блогерства в бизнес, и тем более, о его масштабировании не идет.
«Блогерка обязательно завтракает в Cafe Kitsune, фоткает макароны из Ladurée около Лувра и вечером снимает в сторис, как смотрит фильм «Амели», – рассказывает интернет-предприниматель Полина Пушкарева. – В постах пишет про топ-10 мест, куда стоит сходить в Париже. Ни в одном из них она, кстати, не была».

Тип 5. Карешница

По мнению блогера Полины Пушкаревой, карешницы прилетают в Европу за мамины деньги или копят, снимая одногруппниц на пленку.

«Время такие девушки проводят, обсуждая с подругами интервью Дудя и попивая вино за 4 евро на канале Сен-Мартин. После этого идут в центр Помпиду», – делится Nioly.

Как видите, распознать представительниц вышеуказанных типов за границей достаточно просто. Они всегда выделяются на фоне местных жителей и, что закономерно, на фоне русских туристов тоже.

Блогер Полина Пушкарева поделилась своими наблюдениями о россиянках в Европе

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Ключевые слова: Полина Пушкарева

Количество просмотров: 507
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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