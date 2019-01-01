«Нечего стыдиться»: Шарлиз Терон откровенно рассказала, как её мать убила отца

Новость об убийстве отца Шарлиз её матерью не нова. В начале своей карьеры Терон говорила, что её отец попал в аварию, затем всё же призналась, что было убийство. Однако только сейчас из первых уст стали известны подробности той страшной ночи: "Мой отец был больным человеком. Он был алкоголиком всю мою жизнь - я не знала его другим. Это была безнадежная ситуация, в которой застряла наша семья. Когда ты живешь с алкоголиком, каждый день непредсказуем, и это чувство остается с тобой внутри на всю жизнь. Я думаю, что наша семья была не совсем здоровой. Конечно, все это сказалось на нас, оставило свои следы в наших душах. Я бы хотела, чтобы то, что случилось той ночью, никогда бы не случилось. Но, к сожалению, это происходит, когда вы не дошли до корня этих проблем" - говорит актриса.Далее Терон рассказала, что однажды отец вернулся домой поздно ночью в сильном опьянении. Шарлиз и её мама Герда укрылись в спальне и держали дверь, потому как разъяренный мужчина пытался ворваться к ним. Затем отец трижды выстрелил прямо в дверь, и только чудо спасло мать и дочь от смерти. Следующий ход был за Гердой - женщина застрелила мужа в целях самообороны. Полиция встала на её сторону и уголовное дело заведено не было."Это насилие в семье, и я разделяю эту историю, эту судьбу со многими людьми. Мне не стыдно об этом говорить, потому что я думаю, что чем больше мы говорим об этих вещах, тем больше понимаем, что мы не одиноки. Я думаю, для меня это всегда была история о том, что это значит - вырасти и жить рядом с человеком, страдающим от зависимости, и какие последствия это может иметь" - добавила Шарлиз.