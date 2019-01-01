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Анастасия Макеева рассказала о любимых местах в столице

Сегодня, 10:52
Обновленная пешеходная зона Москвы - лучший повод для того, чтобы отправиться на прогулку по улицам столиц и вдохновиться новогодним настроением.

Анастасия Макеева рассказала о любимых местах в столице
Красивый город вдохновляет. О том, как изменилась Москва в авторских видеороликах #МоскваЛучшийГородЗемли на YouTube-канале Департамента капитального ремонта Москвы @dkr.mos рассказали популярные российские звезды. Среди них - известная актриса театра и кино Анастасия Макеева.

Она поделилась своими впечатлениями от прогулки по городу: “Я помню, как всего несколько лет назад я возвращалась домой из театра по Петровке. Это было неуютно: темно, узко, парковка забита машинами. А сейчас улицы преобразились! Для меня, актрисы, очень важно зарядиться атмосферой. Это помогает перевоплощаться в разные роли. Я заметила, что полюбила гулять по Москве!” Наконец, центр столицы превратился в то место, где хочется пройти пешком, а не проехать на автомобиле. Многие улицы стали чище, комфортнее и безопаснее, в том числе, Никольская, Петровка, Богоявленский и Рыбный переулок, а также Биржевая площадь.



Улица Никольская

Никольская стала одной из первых улиц, реконструированных в рамках программы городского благоустройства Комплексом городского хозяйства и Департаментом капитального ремонта Москвы. И, действительно, стала одним из главных мест для встреч в столице. Ее несомненным преимуществом является расположение в самом сердце города: от Никольской можно отправиться на прогулку по Красной площади, в парк “Зарядье”, в Замоскворечье или в Китай-Город.

Анастасия Макеева рассказала о любимых местах в столице


Тогда, в 2013 году, Никольскую с её удивительным историческим наследием буквально спасли от разрушения. В начале 2000-ных эта улица, расположенная в зоне охраны памятников архитектуры, превратилась в хаотичную парковку. Тротуары практически полностью были разрушены: это затрудняло проход пешеходов и часто омрачало впечатление от прогулки по центральной Москве. После того, как были проведены работы по благоустройству улицы, автомобильное движение на Никольской решили снять. Улица превратилась в прекрасный пешеходный бульвар, где теперь располагаются многие кафе и рестораны, проводятся экскурсии по столице и встречаются влюбленные пары.

Богоявленский и Рыбный переулки

Если от Никольской улицы свернуть на Богоявленский переулок, то можно попасть на еще один пешеходный маршрут, который был проложен в 2017 году. Он проходит через Биржевую площадь, Рыбный переулок и позволяет выйти прямо к парку «Зарядье». Автомобильное движение, кстати, там тоже запретили. Вместо этого установили фонари, убрали провода, закрывающие перспективу улицы, под землю и проложили широкие тротуары. В переулке стало тихо и уютно: гул машин не отвлекает от разговоров с друзьями во время прогулки по Москве.

Анастасия Макеева рассказала о любимых местах в столице


А на месте хаотичной парковки на Биржевой площади, где когда-то располагалась московская купеческая биржа, организовали новую городскую зону отдыха с фонтаном и подсветкой. Кстати, когда специалисты приступили к раскопкам на площади, в ходе работ им удалось обнаружить остатки старинного храма и лестницу, которая вела в храмовую кладовую на территории подворья Иосифо-Волоцкого монастыря, а также около 500 предметов быта, среди которых редкие браслеты из стеклянных нитей, глиняная посуда и элементы одежды и монеты - их передали на экспертизу и в музейные фонды. Теперь отправляться исследовать этот район вместе с любимым человеком стало намного приятнее и интереснее.

Петровка

В рамках комплексной программы благоустройства столицы преобразилась и одна из любимых улиц москвичей - Петровка. Специалисты постарались возродить дух старинной улицы, которая когда-то была торговой и, по большей части, пешеходной. Сегодня ее с полной уверенностью можно назвать одной из самых культурных улиц города: сюда выходят фасады главных театров России — Большого и Малого. А добираться к ним стало намного комфортнее: по мощеным тротуарам, исторической брусчатки и с удобным парковочным пространством. Чтобы вернуть улице характерный облик, ее проезжую часть пришлось сузить примерно на 2,5 метра, но без уменьшения количества полос. А свободное пространство переоборудовали под широкие тротуары, по которым теперь вдвойне приятнее гулять в любое время года.

Анастасия Макеева рассказала о любимых местах в столице


В процессе археологических раскопок на Петровке тоже были сделаны уникальные открытия. Например, в районе дома 28, нашли углубление с двумя оконными проемами, которое относится к нижней части братских келий с палатами Нарышкина второй половины XVII века. После реставрации его поместили под стекло. Кстати, украсили Петровку не только памятниками архитектуры и широкой прогулочной зоной, но и зеленью. Вдоль тротуаров появились цветники, газоны, деревья и кустарники.

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Ключевые слова: Анастасия Макеева, #МоскваЛучшийГородЗемли

Количество просмотров: 1 131
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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Анастасия Макеева рассказала о любимых местах в столице Обновленная пешеходная зона Москвы - лучший повод для того, чтобы отправиться на прогулку по улицам столиц и вдохновиться новогодним настроением.
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