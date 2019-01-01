Sabi Miss выпустила дерзкий клип

Sabi Miss уже хорошо известна своими дерзкими и взрывными бенгерами. Дебютный клип Sabi на трек «Шлепать» набрал почти 5 млн просмотров на YouTube, а её новое видео обещает побить это достижение.Новая работа Sabi Miss построена на самоиронии и отличается присущей ей дерзостью Роскошный автомобиль, яркий видеоряд, обилие пафоса и понтов — всего этого недостаточно. Нельзя не обратить внимание и на яркие образы, которые Sabi Miss демонстрирует в клипе.Что касается самого трека, то здесь певица устанавливает новые правила и бросает вызов всем исполнителям нового рэпа - пришло время для новых оригинальных треков, а главное для текстов со смыслом.— Ты мамин сын, комнатный тип. И все, что ты можешь чужие расклады на треке теперь выдавать за свои.