Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Sabi Miss выпустила дерзкий клип

Сегодня, 17:24
Популярная рэп-исполнительница Sabi Miss представила новое видео на трек «Тупой рэп».

Sabi Miss выпустила дерзкий клип
Sabi Miss уже хорошо известна своими дерзкими и взрывными бенгерами. Дебютный клип Sabi на трек «Шлепать» набрал почти 5 млн просмотров на YouTube, а её новое видео обещает побить это достижение.

Новая работа Sabi Miss построена на самоиронии и отличается присущей ей дерзостью Роскошный автомобиль, яркий видеоряд, обилие пафоса и понтов — всего этого недостаточно. Нельзя не обратить внимание и на яркие образы, которые Sabi Miss демонстрирует в клипе.

Sabi Miss выпустила дерзкий клип


Что касается самого трека, то здесь певица устанавливает новые правила и бросает вызов всем исполнителям нового рэпа - пришло время для новых оригинальных треков, а главное для текстов со смыслом.

— Ты мамин сын, комнатный тип. И все, что ты можешь чужие расклады на треке теперь выдавать за свои.


← Анастасия Макеева рассказала о любимых местах в столице

Ключевые слова: Sabi Miss, Тупой рэп слушать смотреть онлайн

Количество просмотров: 936
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Loading...
Похожие новости
Sabi Miss выпустила новое видео, которое рекомендовано смотреть без звука
Молодая певица Сабина удивила недетским рэпом и недетским видео
Miss Samoylove
Финалистка Miss Europe World Юлия Васильева украсила обложку NEW SHAPE
Самое популярное за неделю
Loading...
Загрузка...

Sabi Miss выпустила дерзкий клип Популярная рэп-исполнительница Sabi Miss представила новое видео на трек «Тупой рэп».
Анастасия Макеева рассказала о любимых местах в столице Обновленная пешеходная зона Москвы - лучший повод для того, чтобы отправиться на прогулку по улицам столиц и вдохновиться новогодним настроением.
Гастрономический тур Hola Yoga. Топ-5 рецептов от семьи Старовойтовых Вкусно, необычно полезно – как соединить это всё в одном блюде? Ответ знают организаторы уникального семейного тура Hola Yoga.
Популярный блогер Мария Самарина: "Свадьба не дает гарантии на счастье" Что делать, если вместо ожидаемой сказки совместная жизнь превратилась в настоящий квест с испытаниями и сложностями, а рутина разрушила всю романтику?
Стала известна правда о разводе Колина Фёрта и его супруги Новость о распаде одного из самых крепких звездных союзов, Колина Фёрта и Ливии Джуджолли, пришла несколько дней назад.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.