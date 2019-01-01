Sabi Miss выпустила дерзкий клип

Новая работа Sabi Miss построена на самоиронии и отличается присущей ей дерзостью Роскошный автомобиль, яркий видеоряд, обилие пафоса и понтов — всего этого недостаточно. Нельзя не обратить внимание и на яркие образы, которые Sabi Miss демонстрирует в клипе.
Что касается самого трека, то здесь певица устанавливает новые правила и бросает вызов всем исполнителям нового рэпа - пришло время для новых оригинальных треков, а главное для текстов со смыслом.
— Ты мамин сын, комнатный тип. И все, что ты можешь чужие расклады на треке теперь выдавать за свои.