Sevak: «Мне всегда хотелось делать что-то свое»

Sevak по праву считается обладателем красивого глубокого тембра и по-настоящему богатого голоса. Яркие выступления на различных телешоу, участие в международном конкурсе «Евровидение» покорили сердца миллионов людей. Уникальная манера исполнения, любовь к музыкальному творчеству и целеустремленность — все это стало отличительной чертой молодого исполнителя.
1. Вы можете описать свое детство? Где оно проходило? Чем Вы раньше интересовались? Есть ли яркие воспоминания из детства?
— Здравствуйте! Я родился в Армении, в селе Мецаван. Там я прожил до седьмого класса, а потом переехал в Москву. С самого детства меня интересовала только музыка. В возрасте семи лет я полностью влюбился в музыку. И как результат — мы до сих пор неразлучны! Всегда мечтал стать хорошим музыкантом.
Ярких воспоминаний с детства у меня много. Например, когда отец подарил синтезатор — я запомнил этот момент на всю жизнь, моему счастью не было предела!
2. С чего началось увлечение музыкальным творчеством? Что вдохновило на написание первой музыки, слов к песне?
— На творческие свершения меня вдохновил папа — он тоже пел раньше.
Мне всегда нравилось придумывать, а не повторять. Даже классику в музыкальной школе я играл по-своему. Хотя, конечно, за это меня ругали. Мне всегда хотелось делать что-то свое.
Писать музыку и заниматься вокалом на серьезном уровне я начал уже будучи взрослым. Вдохновить меня может абсолютно все: люди, места, события, состояние, даже какая-то мелочь!
3. У Вас необычный тембр и красивый голос. Не каждый может похвастаться таким вокалом. Эти данные перешли от родственников или Вы первый в семье, кто обладает таким талантом?
— Большое спасибо! У моего папы очень красивый голос. Еще дедушка и бабушка тоже очень хорошо пели всегда.