Sevak: «Мне всегда хотелось делать что-то свое»

Севак Ханагян, выступающий под псевдонимом Sevak — талантливый, перспективный и амбициозный исполнитель авторских песен.Sevak по праву считается обладателем красивого глубокого тембра и по-настоящему богатого голоса. Яркие выступления на различных телешоу, участие в международном конкурсе «Евровидение» покорили сердца миллионов людей. Уникальная манера исполнения, любовь к музыкальному творчеству и целеустремленность — все это стало отличительной чертой молодого исполнителя.