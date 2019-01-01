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DANTE выпустил акустический альбом

Сегодня, 11:53
Популярный российский исполнитель DANTE выполнил свое обещание.

DANTE выпустил акустический альбом
Популярный исполнитель авторских песен, композитор и участник проекта «Голос» DANTE на днях презентовал новый мини-альбом «Акустика».

— Пару лет назад я пообещал себе записать акустические версии моих любимых песен. Я понимаю, что акустика совсем пропала с радаров музыкальных изданий. Тем не менее, я осмелился на этот шаг — решил выпустить акустический мини-альбом. Из перкуссии в нем только щелчки моих пальцев, из инструментов — гитара и фортепиано, - рассказал музыкант в разговоре с журналистами.

DANTE выпустил акустический альбом


— Я получил невероятное удовольствие во время записи. Я поставил перед собой задачу записать каждую песню с одного дубля. И у меня получилось. Записывая каждую песню целиком, я смог добиться ощущение присутствия.
Для меня самого этот ЕР звучит примерно также, как звучал бы на моем акустическом концерте. Мы оставили все неточности, чтобы звучание было максимально живым. Слушая результат своей работы, я могу сказать, что абсолютно счастлив.

В плейлист мини-альбома «Акустика» вошло четыре авторские композиции и сейчас он уже доступен на всех музыкальных платформах.

DANTE выпустил акустический альбом

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Ключевые слова: DANTE

Количество просмотров: 845
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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