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Певица Anastasia Stone выпустила новый клип

Сегодня, 17:43
На счету молодой исполнительницы авторских песен по имени Anastasia Stone, победы на множестве вокальных конкурсов и восьми гран-при.

Певица Anastasia Stone выпустила новый клип
А не так давно она презентовала клип на песню «Бокал сухого красного», который стал настоящим украшением на её творческом пути.

В новой работе, снятой в интерьерах дорого ресторана, показана история сильной девушки, которая умеет любить и прощать, отпускать прошлые воспоминания и идти вперед.

Не случайно, ключевой фразой этого трека являются слова - Мне не страшно, ведь жизнь прекрасна!



Трек получился чувственным, а сам клип ярким и очень эффектным, так что, вполне естественно, что он получил хороший отклик среди поклонников.

Сегодня на счету певицы уже около 20 треков и идет работа над созданием новых композиций, названия которых Anastasia Stone пока предпочитает не раскрывать.

Певица Anastasia Stone выпустила новый клип


← AnDy Darling всерьез обеспокоила своих поклонников.

Ключевые слова: Anastasia Stone, Бокал сухого красного слушать смотреть онлайн

Количество просмотров: 182
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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