Певица Anastasia Stone выпустила новый клип

А не так давно она презентовала клип на песню «Бокал сухого красного», который стал настоящим украшением на её творческом пути.В новой работе, снятой в интерьерах дорого ресторана, показана история сильной девушки, которая умеет любить и прощать, отпускать прошлые воспоминания и идти вперед.Не случайно, ключевой фразой этого трека являются слова - Мне не страшно, ведь жизнь прекрасна!Трек получился чувственным, а сам клип ярким и очень эффектным, так что, вполне естественно, что он получил хороший отклик среди поклонников.Сегодня на счету певицы уже около 20 треков и идет работа над созданием новых композиций, названия которых Anastasia Stone пока предпочитает не раскрывать.