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В Сети появилась новая версия песни Игоря Николаева «Выпьем за любовь» от певца Артема Кинга

Вчера, 18:17
В песнях Игоря Николаева и Артема Кинга пользователи социальных сетей, действительно, нашли общую тему - любовь.

В Сети появилась новая версия песни Игоря Николаева «Выпьем за любовь» от певца Артема Кинга
Свой бокал артисты предлагают поднять за это прекрасное чувство. «Выпьем за любовь, как блестят сейчас твои глаза», -поёт Николаев. «За любовь подниму я свой бокал», - добавляет Артём.

В Сети появилась новая версия песни Игоря Николаева «Выпьем за любовь» от певца Артема Кинга


Вот только у Игоря это слащавая попса, а у Артема настоящий триллер и обложка его трека тому подтверждение.
Так что, «За любовь» Артема Кинга это трек нового поколения, который в последствии может также стать хитом «На все времена».

В Сети появилась новая версия песни Игоря Николаева «Выпьем за любовь» от певца Артема Кинга

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Ключевые слова: Артем Кинг, За любовь слушать онлайн

Количество просмотров: 1 118
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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