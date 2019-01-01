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Alessia Voice покорила сердца поклонников новым синглом

Вчера, 19:07
Не так давно молодая исполнительница Alessia Voice презентовала свою новую композицию под названием «Притяжение».

Alessia Voice покорила сердца поклонников новым синглом
Чувственная, но в месте с этим динамичная песня оказалась близка всем любителям поп-культуры.

— Вымученная, выстраданная, выплаканная. Моя новая песня, при записи которой я прожила каждое слово, каждую букву. Она целиком обо мне и про меня. Это история моей жизни, холодной дрожью отзывающаяся в моем теле. Это и есть притяжение. Оно не поддается никакому контролю. И глупо ему противостоять. — поделилась Alessia Voice своими эмоциями.

Alessia Voice покорила сердца поклонников новым синглом


Надо признать, что трек, действительно, удался, а вокальные данные певицы еще более украсили его.

Яркие и динамичные треки артистки уже успели покорить сердца слушателей, а сейчас Alessia Voice находится в процессе написания своего сольного альбома. Ждем.

Alessia Voice покорила сердца поклонников новым синглом

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Ключевые слова: Alessia Voice, Притяжение слушать онлайн

Количество просмотров: 1 430
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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Alessia Voice покорила сердца поклонников новым синглом Не так давно молодая исполнительница Alessia Voice презентовала свою новую композицию под названием «Притяжение».
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