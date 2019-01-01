Alessia Voice покорила сердца поклонников новым синглом

Чувственная, но в месте с этим динамичная песня оказалась близка всем любителям поп-культуры.— Вымученная, выстраданная, выплаканная. Моя новая песня, при записи которой я прожила каждое слово, каждую букву. Она целиком обо мне и про меня. Это история моей жизни, холодной дрожью отзывающаяся в моем теле. Это и есть притяжение. Оно не поддается никакому контролю. И глупо ему противостоять. — поделилась Alessia Voice своими эмоциями.Надо признать, что трек, действительно, удался, а вокальные данные певицы еще более украсили его.Яркие и динамичные треки артистки уже успели покорить сердца слушателей, а сейчас Alessia Voice находится в процессе написания своего сольного альбома. Ждем.