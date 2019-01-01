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Звезды фильма «Вторжение» и знаменитые гости появились на премьере в Москве

Сегодня, 04:29
В столичном кинотеатре "Октябрь" прошла большая премьера новой картины режиссера Фёдора Бондарчука "Вторжение".

Звезды фильма «Вторжение» и знаменитые гости появились на премьере в Москве
Российские зрители смогут оценить продолжение фантастического блокбастера "Притяжение", вышедшего в прокат в 2017 году, уже 1 января наступающего года - именно в этот день на всех экранах страны стартует "Вторжение". Хронология сюжета практически повторяет время между самими лентами, то есть почти три года. Тогда инопланетный корабль упал на район Чертаново, а главная героиня Юлия Лебедева обрела сверхъестественные способности благодаря своему новому другу-пришельцу. "Вторжение" продолжает историю девушки, из-за своей необычной силы попавшей в секретные лаборатории Минобороны - ученые пытаются раскрыть секрет её дара. Однако не только их беспокоят способности Юлии - к Земле вновь устремились инопланетные корабли, чтобы уничтожить обладательницу силы, угрожающей всей Вселенной.

Звезды фильма «Вторжение» и знаменитые гости появились на премьере в Москве


Звезды фильма «Вторжение» и знаменитые гости появились на премьере в Москве


Пропустить такое грандиозное зрелище российские знаменитости никак не могли - по специальной "водной" дорожке в этот вечер прошли создатели фильма и исполнители главных ролей, и, конечно, звездные гости.
*материал обновляется*

Команда фильма
Звезды фильма «Вторжение» и знаменитые гости появились на премьере в Москве


Звезды фильма «Вторжение» и знаменитые гости появились на премьере в Москве


Звезды фильма «Вторжение» и знаменитые гости появились на премьере в Москве


Звезды фильма «Вторжение» и знаменитые гости появились на премьере в Москве


Звезды фильма «Вторжение» и знаменитые гости появились на премьере в Москве


Звезды фильма «Вторжение» и знаменитые гости появились на премьере в Москве


Звезды фильма «Вторжение» и знаменитые гости появились на премьере в Москве


Звезды фильма «Вторжение» и знаменитые гости появились на премьере в Москве


Звезды фильма «Вторжение» и знаменитые гости появились на премьере в Москве


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Ключевые слова: Олег Меньшиков, Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Александр Петров, Риналь Мухаметов, премьера, кино

Количество просмотров: 2 561
Автор: Katarina

Автор фото: Наталия Прохорова

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