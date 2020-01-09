Лейла Мешкова: «Мама – это не особенность, а данность»

Ранее "Мама с шилом", а теперь leylameshkova - так теперь называет себя популярный блогер Лейла.Лейла, это девушка, которая захватывающе и доступно рассказывает подписчикам о сексе, семейной жизни и психологии. В недавнем интервью она поделилась своим отношениям к лайкам и бизнесу в Инстаграме, тайм-менеджменте, который помогает ей успевать все и, конечно, планах на 2020.