Дочка Филиппа Киркорова впервые выступила на сцене

Дочь поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова Алла-Виктория впервые выступила на большой сцене, тем самым присоединившись к своему братику Мартину - некоторое время назад мальчик также попробовал себя в творчестве, записав свою дебютную музыкальную композицию.Девочка выступила в составе шоу-балета "Тодес" и привела в восторг не только своего папу, но и всех зрителей. Певец преподнёс дочке красивый букет.