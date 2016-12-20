Девочка выступила в составе шоу-балета "Тодес" и привела в восторг не только своего папу, но и всех зрителей. Певец преподнёс дочке красивый букет.
Дочка Филиппа Киркорова впервые выступила на сцене
20.12.16 / 20:19
Певец Филипп Киркоров показал поклонникам дебют своей дочки.
Дочь поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова Алла-Виктория впервые выступила на большой сцене, тем самым присоединившись к своему братику Мартину - некоторое время назад мальчик также попробовал себя в творчестве, записав свою дебютную музыкальную композицию.
Девочка выступила в составе шоу-балета "Тодес" и привела в восторг не только своего папу, но и всех зрителей. Певец преподнёс дочке красивый букет.
Девочка выступила в составе шоу-балета "Тодес" и привела в восторг не только своего папу, но и всех зрителей. Певец преподнёс дочке красивый букет.
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Ключевые слова: Филипп Киркоров
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Количество просмотров: 36 725
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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