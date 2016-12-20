Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Дочка Филиппа Киркорова впервые выступила на сцене

20.12.16 / 20:19
Певец Филипп Киркоров показал поклонникам дебют своей дочки.

Дочка Филиппа Киркорова впервые выступила на сцене
Дочь поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова Алла-Виктория впервые выступила на большой сцене, тем самым присоединившись к своему братику Мартину - некоторое время назад мальчик также попробовал себя в творчестве, записав свою дебютную музыкальную композицию.

Дочка Филиппа Киркорова впервые выступила на сцене


Девочка выступила в составе шоу-балета "Тодес" и привела в восторг не только своего папу, но и всех зрителей. Певец преподнёс дочке красивый букет.

Дочка Филиппа Киркорова впервые выступила на сцене

← Сергей Лазарев вновь заставил говорит... Дмитрий Хворостовский доставлен в одн... →

Ключевые слова: Филипп Киркоров

Количество просмотров: 36 725
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Поклонники Филиппа Киркорова не оценили его новый образ
Виктория Дайнеко выступила вчера на концерте в необычном наряде
Крестины дочки Филиппа Киркорова
Вика Крутая показала фигуру после родов
Самое популярное за неделю
Комментарии
Anna Krsk 124 Анна из Красноярска – обладательница круглой попки.
Филипп Киркоров отказался от заработка ради своих детей Певец Филипп Киркоров отверг предложения участвовать в новогодних корпоративах.
Natali Abashkina - brunetteingrapes Наталья Абашкина – модель, полуголая звезда инстаграм.
Jana Gnot Иванка Гнот – модель
Miki Miki 2227 Юлиана Литвинская – продавец энергии.
Dance malyshka Анастасия Малышева – танцовщица тверка.
Певец Джон Даллер в первом экслюзивном интервью о детстве и планах на будущее Сегодня мы расскажем вам о талантливом парне по имени Джон Даллер, который за короткий промежуток времени сумел стать настоящим артистом.
Михаил Боярский раскрыл тайну развода дочери Лизы Боярской с Максимом Матвеевым Актер Михаил Боярский впервые высказался по поводу разрыва отношений Лизы Боярской и Максима Матвеева.
Анна Седокова воспользовалась советом своей дочери Певица Анна Седокова рассказала о полезном совете от собственного чада.
Дмитрий Хворостовский доставлен в одну из клиник Санкт-Петербурга Оперный певец Дмитрий Хворостовский вынужден перенести ближайшие выступления.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.