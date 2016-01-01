Дмитрий Хворостовский доставлен в одну из клиник Санкт-Петербурга

В начале декабря стало известно, что из-за ухудшения состояния здоровья артиста премьера оперы "Дон Карлос" в Большом театре отменена. Британские медики, лечащие Хворостовского от рака головного мозга, настоятельно рекомендовали ему отдых и продолжение терапии. Дмитрий заявил, что в ближайшем будущем не будет участвовать в оперных постановках.Однако певец не стал отменять ежегодный концерт в Кремле 14 декабря, а также выступление в Санкт-Петербурге - оно состоялось 18 декабря. Во вторник стало известно, что Хворостовский был госпитализирован в одну из больниц северной столицы - у него обнаружена пневмония. По словам официального представителя звезды, состояние певца не вызывает опасений, но ему придется провести в клинике некоторое время. В связи с этим концерт в Красноярске, запланированный на 22 декабря, переносится на февраль будущего года, выступление в Екатеринбурге 28 декабря также состоится в 2017 году.