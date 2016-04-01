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Сергей Лазарев случайно рассекретил маленького сына

Вчера, 15:29
Певец Сергей Лазарев скрывал малолетнего ребенка.

Сергей Лазарев случайно рассекретил маленького сына
Журналисты издания LIFE запечатлели Лазарева выходящим из храма вместе со своей мамой и маленьким мальчиком. Сообщается, что певец подтвердил, что двухлетнего малыша зовут Никита и он является его сыном. Также Сергей отметил, что более никаких комментариев по этому поводу он давать не будет, ведь личная жизнь должна быть личной.

Сергей Лазарев случайно рассекретил маленького сына


Сергей Лазарев случайно рассекретил маленького сына


Поклонники Лазарева довольно неоднозначно восприняли свежие фото - одни рады за кумира, что он стал папой и воспитывает ребенка, другие же сомневаются, что малыш действительно является наследником Сергея.

Сергей Лазарев случайно рассекретил маленького сына


Сергей Лазарев случайно рассекретил маленького сына

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Ключевые слова: Сергей Лазарев

Количество просмотров: 8 073
Автор: Katarina

Автор фото: LIFE, instagram

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