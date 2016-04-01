Поклонники Лазарева довольно неоднозначно восприняли свежие фото - одни рады за кумира, что он стал папой и воспитывает ребенка, другие же сомневаются, что малыш действительно является наследником Сергея.
Сергей Лазарев случайно рассекретил маленького сына
Вчера, 15:29
Певец Сергей Лазарев скрывал малолетнего ребенка.
Журналисты издания LIFE запечатлели Лазарева выходящим из храма вместе со своей мамой и маленьким мальчиком. Сообщается, что певец подтвердил, что двухлетнего малыша зовут Никита и он является его сыном. Также Сергей отметил, что более никаких комментариев по этому поводу он давать не будет, ведь личная жизнь должна быть личной.
Поклонники Лазарева довольно неоднозначно восприняли свежие фото - одни рады за кумира, что он стал папой и воспитывает ребенка, другие же сомневаются, что малыш действительно является наследником Сергея.
Поклонники Лазарева довольно неоднозначно восприняли свежие фото - одни рады за кумира, что он стал папой и воспитывает ребенка, другие же сомневаются, что малыш действительно является наследником Сергея.
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Ключевые слова: Сергей Лазарев
Количество просмотров: 8 073
Количество просмотров: 8 073
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: LIFE, instagram
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Автор фото: LIFE, instagram
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