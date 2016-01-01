На днях эта дискуссия неожиданно "всплыла", и поклонники Баскова набросились на певицу Валерию, раскритиковав её музыку и усомнившись в таланте певицы. Пригожин не стал это терпеть и резко ответил на негативные комментарии в адрес супруги: "За оскорбления дал бы Вам по роже. Трусливые негодяи, которые способны прятаться за чужие ники. В лицо мне не смогли бы сказать. Кто вы, что бы давать оценку людям, которые добились успеха пройдя все круги ада. Живите своим жизнями и не надо давать дебильные оценки. У каждого свои скелеты в шкафу".
Иосиф Пригожин жёстко ответил на критику певицы Валерии
Вчера, 16:11
Продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин, не стесняясь в выражениях, ответил её обидчикам.
Интересно, что корни этого крупного скандала растут из истории, случившейся в 90-е годы - тогда начинающий оперный певец Николай Басков спросил у Пригожина, есть ли у него шанс взойти на музыкальный Олимп. Продюсер спросил певца, кто он вообще такой и чем занимается, и добавил, что не видит в нём перспективы роста.
На днях эта дискуссия неожиданно "всплыла", и поклонники Баскова набросились на певицу Валерию, раскритиковав её музыку и усомнившись в таланте певицы. Пригожин не стал это терпеть и резко ответил на негативные комментарии в адрес супруги: "За оскорбления дал бы Вам по роже. Трусливые негодяи, которые способны прятаться за чужие ники. В лицо мне не смогли бы сказать. Кто вы, что бы давать оценку людям, которые добились успеха пройдя все круги ада. Живите своим жизнями и не надо давать дебильные оценки. У каждого свои скелеты в шкафу".
На днях эта дискуссия неожиданно "всплыла", и поклонники Баскова набросились на певицу Валерию, раскритиковав её музыку и усомнившись в таланте певицы. Пригожин не стал это терпеть и резко ответил на негативные комментарии в адрес супруги: "За оскорбления дал бы Вам по роже. Трусливые негодяи, которые способны прятаться за чужие ники. В лицо мне не смогли бы сказать. Кто вы, что бы давать оценку людям, которые добились успеха пройдя все круги ада. Живите своим жизнями и не надо давать дебильные оценки. У каждого свои скелеты в шкафу".
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Ключевые слова: Иосиф Пригожин, Валерия
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Количество просмотров: 4 875
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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