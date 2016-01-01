Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Иосиф Пригожин жёстко ответил на критику певицы Валерии

Вчера, 16:11
Продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин, не стесняясь в выражениях, ответил её обидчикам.

Иосиф Пригожин жёстко ответил на критику певицы Валерии
Интересно, что корни этого крупного скандала растут из истории, случившейся в 90-е годы - тогда начинающий оперный певец Николай Басков спросил у Пригожина, есть ли у него шанс взойти на музыкальный Олимп. Продюсер спросил певца, кто он вообще такой и чем занимается, и добавил, что не видит в нём перспективы роста.

Иосиф Пригожин жёстко ответил на критику певицы Валерии


На днях эта дискуссия неожиданно "всплыла", и поклонники Баскова набросились на певицу Валерию, раскритиковав её музыку и усомнившись в таланте певицы. Пригожин не стал это терпеть и резко ответил на негативные комментарии в адрес супруги: "За оскорбления дал бы Вам по роже. Трусливые негодяи, которые способны прятаться за чужие ники. В лицо мне не смогли бы сказать. Кто вы, что бы давать оценку людям, которые добились успеха пройдя все круги ада. Живите своим жизнями и не надо давать дебильные оценки. У каждого свои скелеты в шкафу".

Иосиф Пригожин жёстко ответил на критику певицы Валерии


Иосиф Пригожин жёстко ответил на критику певицы Валерии

← Надежда Бабкина шокировала новым фото... Кристина Орбакайте показала фото неве... →

Ключевые слова: Иосиф Пригожин, Валерия

Количество просмотров: 4 875
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Софи Кальчева очаровала фотографов на выставке Николая Баскова
Монтсеррат Кабалье пресс-конференция в Москве
Иосиф Пригожин
Ошеломительные подробности о гибели певицы Валерии
Самое популярное за неделю
Комментарии
Телеведущая Елена Николаева рассказала о хобби и о том, какой видит себя в будущем Елена Николаева - очаровательная блондинка, которую мы с Вами видим каждый день с утра на канале Россия в утренней программе. Именно она встречает нас радушной улыбкой и хорошими новостями.
Хью Джекман чуть не стал жертвой акулы Знаменитый актер Хью Джекман угодил в неприятную историю на одном из пляжей Австралии.
Мартин Фриман тайно расстался с супругой Британский актер Мартин Фриман признался, что разорвал отношения с возлюбленной.
Сергей Бодров-старший признался, что хотел бы поменяться местами со своим сыном Режиссер Сергей Бодров-старший впервые рассказал о трагической гибели своего сына - Сергея Бодрова-младшего.
Кристина Орбакайте показала фото невероятно помолодевшей Аллы Пугачевой Певица Кристина Орбакайте выложила в сеть новый снимок своей знаменитой мамы.
Иосиф Пригожин жёстко ответил на критику певицы Валерии Продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин, не стесняясь в выражениях, ответил её обидчикам.
Надежда Бабкина шокировала новым фото после посещения салона красоты Одна из ведущих шоу "Модный приговор" Надежда Бабкина вновь прибегла к косметическим процедурам.
Сергей Лазарев случайно рассекретил маленького сына Певец Сергей Лазарев скрывал малолетнего ребенка.
Anna Krsk 124 Анна из Красноярска – обладательница круглой попки.
Филипп Киркоров отказался от заработка ради своих детей Певец Филипп Киркоров отверг предложения участвовать в новогодних корпоративах.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.