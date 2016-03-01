Обсуждения внешности звезд разгорелись с новой силой, когда похожее фото появилось и в блоге Валерии, правда, уже с другого ракурса. Он позволил ещё лучше разглядеть и сравнить трёх блондинок, как подписала кадр певица.
Кристина Орбакайте показала фото невероятно помолодевшей Аллы Пугачевой
Вчера, 16:35
Певица Кристина Орбакайте выложила в сеть новый снимок своей знаменитой мамы.
Фотография сделана на недавней съемке новогоднего выпуска передачи "МаксимМаксим". В гости к Максиму Галкину пришли его супруга Алла Пугачева с дочерью Кристиной Обракайте, а также певица Валерия. Разумеется, взгляды пользователей сети были буквально прикованы к 67-летней Примадонне. Многие отмечают, что певица практически не уступает по внешнему виду своим более молодым коллегам - Кристине Обракайте - 45, Валерии - 48 лет.
Обсуждения внешности звезд разгорелись с новой силой, когда похожее фото появилось и в блоге Валерии, правда, уже с другого ракурса. Он позволил ещё лучше разглядеть и сравнить трёх блондинок, как подписала кадр певица.
Обсуждения внешности звезд разгорелись с новой силой, когда похожее фото появилось и в блоге Валерии, правда, уже с другого ракурса. Он позволил ещё лучше разглядеть и сравнить трёх блондинок, как подписала кадр певица.
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Ключевые слова: Кристина Орбакайте, Алла Пугачева, Валерия
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Количество просмотров: 11 089
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, gettyimages, hellomagazine
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Автор фото: instagram, gettyimages, hellomagazine
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