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Сергей Бодров-старший признался, что хотел бы поменяться местами со своим сыном

Вчера, 17:05
Режиссер Сергей Бодров-старший впервые рассказал о трагической гибели своего сына - Сергея Бодрова-младшего.

Сергей Бодров-старший признался, что хотел бы поменяться местами со своим сыном
Сергей Бодров-старший стал гостем программы "Наедине со всеми", где в откровенном интервью ответил на тяжёлый вопрос ведущей Юлии Меньшовой о гибели сына.

Сергей Бодров-старший признался, что хотел бы поменяться местами со своим сыном


Напомним, жизнь талантливейшего актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего оборвалась 14 лет назад. Ледник Колка, сошедший в Кармадонском ущелье Северной Осетии, унес жизни более 100 человек, в том числе съемочной группы Бодрова, отправившейся туда на съемки фильма "Связной". У звезды остались жена и двое детей.

Сергей Бодров-старший признался, что хотел бы поменяться местами со своим сыном


Бодров-старший признался, что оговаривал сына от этой поездки и вообще от съемок данной картины. Но Сергей его не слушал, он всегда спешил - спешил жить, как будто знал, что ему отмерено всего 30 лет. Также режиссер признался, что до сих пор очень тяжело переживает смерть сына и отдал бы всё, чтобы поменяться с ним местами.

Сергей Бодров-старший признался, что хотел бы поменяться местами со своим сыном


Сергей Бодров-старший признался, что хотел бы поменяться местами со своим сыном

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Ключевые слова: Сергей Бодров-ст., Сергей Бодров-мл.

Количество просмотров: 7 930
Автор: Katarina

Автор фото: кадры из фильмов, архивы пресс-служб, 1tv

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