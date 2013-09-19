Сергей Бодров-старший признался, что хотел бы поменяться местами со своим сыном

Напомним, жизнь талантливейшего актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего оборвалась 14 лет назад. Ледник Колка, сошедший в Кармадонском ущелье Северной Осетии, унес жизни более 100 человек, в том числе съемочной группы Бодрова, отправившейся туда на съемки фильма "Связной". У звезды остались жена и двое детей.
Бодров-старший признался, что оговаривал сына от этой поездки и вообще от съемок данной картины. Но Сергей его не слушал, он всегда спешил - спешил жить, как будто знал, что ему отмерено всего 30 лет. Также режиссер признался, что до сих пор очень тяжело переживает смерть сына и отдал бы всё, чтобы поменяться с ним местами.