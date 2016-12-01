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Хью Джекман чуть не стал жертвой акулы

Вчера, 19:48
Знаменитый актер Хью Джекман угодил в неприятную историю на одном из пляжей Австралии.

Хью Джекман чуть не стал жертвой акулы
В то время пока жители Северного полушария пытаются пережить различные аномалии зимы, австралийцы наслаждаются разгаром лета. Не смог устоять перед тёплой погодой и звёздный подданный этой страны Хью Джекман. Актер приехал на родину на каникулы из США и сразу же отправился на один из пляжей.

Хью Джекман чуть не стал жертвой акулы


Хью Джекман чуть не стал жертвой акулы


Джекман находился уже довольно далеко от берега, когда спасатели забили тревогу и просили всех срочно выйти из воды - наблюдатель заметил акулу. К счастью, Хью услышал предупредительный сигнал и сразу же поплыл назад. Он, как и остальные купавшиеся, успел выбраться на сушу, пока хищница не подобралась совсем близко к людям.

Хью Джекман чуть не стал жертвой акулы


Хью Джекман чуть не стал жертвой акулы


К слову, страх подвергнуться нападению акулы ученые связывают с искусственным нагнетанием угрозы различными фильмами ужасов на эту тему. Тогда как во всём мире реальных нападений акул на людей происходит не более 100 в год, и примерно 11 из них заканчиваются смертельным исходом. Для сравнения, в одной только России в автоавариях за 2015 год погибли 23 тысячи человек. Как ни странно, акулы страдают от человека куда больше - ежегодно сотни тысяч акул становятся жертвами варварского промысла плавников (они идут на суп, столь любимый многими богачами) - у живой хищницы отрезают все плавники и бросают в воду, где она медленно и мучительно умирает.

Хью Джекман чуть не стал жертвой акулы


Хью Джекман чуть не стал жертвой акулы

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Ключевые слова: Хью Джекман

Количество просмотров: 2 925
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, gettyimages

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