Хью Джекман чуть не стал жертвой акулы

В то время пока жители Северного полушария пытаются пережить различные аномалии зимы, австралийцы наслаждаются разгаром лета. Не смог устоять перед тёплой погодой и звёздный подданный этой страны Хью Джекман. Актер приехал на родину на каникулы из США и сразу же отправился на один из пляжей.Джекман находился уже довольно далеко от берега, когда спасатели забили тревогу и просили всех срочно выйти из воды - наблюдатель заметил акулу. К счастью, Хью услышал предупредительный сигнал и сразу же поплыл назад. Он, как и остальные купавшиеся, успел выбраться на сушу, пока хищница не подобралась совсем близко к людям.К слову, страх подвергнуться нападению акулы ученые связывают с искусственным нагнетанием угрозы различными фильмами ужасов на эту тему. Тогда как во всём мире реальных нападений акул на людей происходит не более 100 в год, и примерно 11 из них заканчиваются смертельным исходом. Для сравнения, в одной только России в автоавариях за 2015 год погибли 23 тысячи человек. Как ни странно, акулы страдают от человека куда больше - ежегодно сотни тысяч акул становятся жертвами варварского промысла плавников (они идут на суп, столь любимый многими богачами) - у живой хищницы отрезают все плавники и бросают в воду, где она медленно и мучительно умирает.