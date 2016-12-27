Выяснилось, что стандартная цена за выступление Пугачевой составляет 16 миллионов рублей. В сумму "входит" не только исполнение песен, но и произнесение тостов и даже хороводы с гостями.
Стала известна сумма новогоднего гонорара Аллы Пугачевой за одно выступление
Сегодня, 02:23
Новогодний вечер с Аллой Пугачевой оценивается в круглую сумму.
Самая горячая пора в году для всех артистов уже наступила - некоторые отказались от выступлений в праздничные дни, чтобы провести время с семьёй. Однако многие исполнители готовы принять приглашение на различные корпоративы и частные выступления - среди них и Примадонна.
Выяснилось, что стандартная цена за выступление Пугачевой составляет 16 миллионов рублей. В сумму "входит" не только исполнение песен, но и произнесение тостов и даже хороводы с гостями.
Выяснилось, что стандартная цена за выступление Пугачевой составляет 16 миллионов рублей. В сумму "входит" не только исполнение песен, но и произнесение тостов и даже хороводы с гостями.
← Lana Enders В сети появилось последнее прижизненн... →
Ключевые слова: Алла Пугачева
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Количество просмотров: 42 510
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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