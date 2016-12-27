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Стала известна сумма новогоднего гонорара Аллы Пугачевой за одно выступление

Сегодня, 02:23
Новогодний вечер с Аллой Пугачевой оценивается в круглую сумму.

Стала известна сумма новогоднего гонорара Аллы Пугачевой за одно выступление
Самая горячая пора в году для всех артистов уже наступила - некоторые отказались от выступлений в праздничные дни, чтобы провести время с семьёй. Однако многие исполнители готовы принять приглашение на различные корпоративы и частные выступления - среди них и Примадонна.

Стала известна сумма новогоднего гонорара Аллы Пугачевой за одно выступление


Стала известна сумма новогоднего гонорара Аллы Пугачевой за одно выступление


Выяснилось, что стандартная цена за выступление Пугачевой составляет 16 миллионов рублей. В сумму "входит" не только исполнение песен, но и произнесение тостов и даже хороводы с гостями.

Стала известна сумма новогоднего гонорара Аллы Пугачевой за одно выступление

← Lana Enders В сети появилось последнее прижизненн... →

Ключевые слова: Алла Пугачева

Количество просмотров: 42 510
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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