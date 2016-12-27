На днях Алёна присоединилась к знаменитостям, активно занимающимся украшением своих домов к Новому году. Готовясь к волшебной ночи, звезда заглянула в архив и показала подписчикам милейшее детское фото с наряженной ёлкой и неваляшкой.
Алёна Водонаева порадовала подписчиков детским фото у ёлочки
Сегодня, 00:40
Телеведущая Алёна Водонаева показала редкое фото из домашнего архива.
Совсем недавно Алёна успешно перенесла пластическую операцию по уменьшению груди - её бюст потерял два размера. Водонаева давно планировала эту операцию, так как жить со слишком большой грудью ей стало просто невыносимо. Поклонники поддержали телеведущую и пожелали ей здоровья и скорейшего восстановления.
На днях Алёна присоединилась к знаменитостям, активно занимающимся украшением своих домов к Новому году. Готовясь к волшебной ночи, звезда заглянула в архив и показала подписчикам милейшее детское фото с наряженной ёлкой и неваляшкой.
На днях Алёна присоединилась к знаменитостям, активно занимающимся украшением своих домов к Новому году. Готовясь к волшебной ночи, звезда заглянула в архив и показала подписчикам милейшее детское фото с наряженной ёлкой и неваляшкой.
← Репутация Брэда Питта может быть испо... Оксана Акиньшина показала живот на 9-м ... →
Ключевые слова: Алена Водонаева
Количество просмотров: 3 887
Количество просмотров: 3 887
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Юлия Проскурякова пришла на детское мероприятие в откровенном наряде Супруга певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова поразила публику неуместным образом.
Оксана Акиньшина показала живот на 9-м месяце беременности Актриса Оксана Акиньшина вновь станет мамой со дня на день.
Алёна Водонаева порадовала подписчиков детским фото у ёлочки Телеведущая Алёна Водонаева показала редкое фото из домашнего архива.
Репутация Брэда Питта может быть испорчена из-за сына Голливудский актер Брэд Питт попал в очередной водоворот громкого развода с Анджелиной Джоли.
В сети появилось последнее прижизненное фото Джорджа Майкла Знаменитый певец Джордж Майкл незадолго до смерти изменился до неузнаваемости.
Стала известна сумма новогоднего гонорара Аллы Пугачевой за одно выступление Новогодний вечер с Аллой Пугачевой оценивается в круглую сумму.
Прохора Шаляпина после инъекций красоты не узнали поклонники Певец Прохор Шаляпин прибегнул к процедуре омоложения.
Фёдор Бондарчук впервые поведал о том, как начинался его роман с Паулиной Андреевой Режиссер Фёдор Бондарчук откровенно рассказал о своём уходе из семьи к новой возлюбленной.