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Алёна Водонаева порадовала подписчиков детским фото у ёлочки

Сегодня, 00:40
Телеведущая Алёна Водонаева показала редкое фото из домашнего архива.

Алёна Водонаева порадовала подписчиков детским фото у ёлочки
Совсем недавно Алёна успешно перенесла пластическую операцию по уменьшению груди - её бюст потерял два размера. Водонаева давно планировала эту операцию, так как жить со слишком большой грудью ей стало просто невыносимо. Поклонники поддержали телеведущую и пожелали ей здоровья и скорейшего восстановления.

Алёна Водонаева порадовала подписчиков детским фото у ёлочки


Алёна Водонаева порадовала подписчиков детским фото у ёлочки


Алёна Водонаева порадовала подписчиков детским фото у ёлочки


На днях Алёна присоединилась к знаменитостям, активно занимающимся украшением своих домов к Новому году. Готовясь к волшебной ночи, звезда заглянула в архив и показала подписчикам милейшее детское фото с наряженной ёлкой и неваляшкой.

Алёна Водонаева порадовала подписчиков детским фото у ёлочки


Алёна Водонаева порадовала подписчиков детским фото у ёлочки

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Ключевые слова: Алена Водонаева

Количество просмотров: 3 887
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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