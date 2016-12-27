Несмотря на поздний срок беременности, Акиньшина прекрасно выглядит. Поклонники отметили, что звезде очень идет интересное положение.
Оксана Акиньшина показала живот на 9-м месяце беременности
Сегодня, 00:55
Актриса Оксана Акиньшина вновь станет мамой со дня на день.
Оксана Акиньшина беременна третьим малышом. У звезды есть 7-летний сын от предыдущего брака, а также 3-летний мальчик от нынешнего супруга Арчила Геловани. Именно с ним актриса и вышла в свет на премьеру анимационного фильма "Три Богатыря и морской царь".
Несмотря на поздний срок беременности, Акиньшина прекрасно выглядит. Поклонники отметили, что звезде очень идет интересное положение.
Несмотря на поздний срок беременности, Акиньшина прекрасно выглядит. Поклонники отметили, что звезде очень идет интересное положение.
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Ключевые слова: Оксана Акиньшина
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Количество просмотров: 3 484
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, пресс-служба
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Автор фото: instagram, пресс-служба
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