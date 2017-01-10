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Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в затягивании бракоразводного процесса

10.01.17 / 23:11
Скандальный развод актрисы Эмбер Херд и звезды Голливуда Джонни Деппа по-прежнему привлекает к себе внимание публики и СМИ.

Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в затягивании бракоразводного процесса
Развод звездной пары уже растянулся на несколько месяцев и неизвестно, сколько ещё времени уйдет на согласование всех пунктов дела. Напомним, что по решению суда Джонни должен выплатить Эмбер 7 миллионов долларов. Актриса заявила, что не оставит деньги себе - всё пойдет на благотворительность. Депп, в свою очередь, требует от бывшей супруги возмещения судебных издержек.

Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в затягивании бракоразводного процесса


Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в затягивании бракоразводного процесса


На днях Херд пожаловалась, что Джонни намеренно затягивает процесс развода, чтобы испортить ей жизнь: "Джонни утверждает, будто это именно я затягиваю судебный процесс, и никто другой. Это низко и гадко. Это Джонни отложил решение дела! Я просто хочу вернуть свою жизнь обратно. Я хочу развестись с ним прямо сейчас!".

Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в затягивании бракоразводного процесса


Однако авторитетный адвокат Деппа заявила, что если актриса и далее продолжит распространять лживые заявления, она останется без обещанной суммы - ведь подобные комментарии от Эмбер нарушают договор о конфиденциальности развода, подписанный бывшими супругами ещё этим летом.

Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в затягивании бракоразводного процесса

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Ключевые слова: Джонни Депп, Эмбер Херд

Количество просмотров: 7 527
Автор: Katarina

Автор фото: gettyimages

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