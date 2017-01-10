Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в затягивании бракоразводного процесса

На днях Херд пожаловалась, что Джонни намеренно затягивает процесс развода, чтобы испортить ей жизнь: "Джонни утверждает, будто это именно я затягиваю судебный процесс, и никто другой. Это низко и гадко. Это Джонни отложил решение дела! Я просто хочу вернуть свою жизнь обратно. Я хочу развестись с ним прямо сейчас!".
Однако авторитетный адвокат Деппа заявила, что если актриса и далее продолжит распространять лживые заявления, она останется без обещанной суммы - ведь подобные комментарии от Эмбер нарушают договор о конфиденциальности развода, подписанный бывшими супругами ещё этим летом.