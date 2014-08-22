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Алла Пугачева угодила в громкий интернет-скандал из-за участия в новогоднем шоу

Вчера, 02:03
Певица Алла Пугачева лично ответила недовольным интернет-пользователям.

Алла Пугачева угодила в громкий интернет-скандал из-за участия в новогоднем шоу
По итогам телешоу в новогоднюю ночь и праздники разгорелся грандиозный скандал. Пожалуй, впервые телезрители, они же пользователи сети, оказались настолько недовольными развлекательными программами. Самое большое количество возмущенных отзывов вызвало шоу на Первом канале. За праздничным столом там собрались Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева, Лариса Гузеева, Андрей Малахов и другие.

Алла Пугачева угодила в громкий интернет-скандал из-за участия в новогоднем шоу


В сети появилась петиция с обращением к ген. директору канала Константину Эрнсту - его просят кардинально пересмотреть эфир: "Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у Примадонны". Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами!".

Алла Пугачева угодила в громкий интернет-скандал из-за участия в новогоднем шоу


Реакция Примадонны не заставила себя ждать: "Ну что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно!!! Значит жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом - настоящее счастье" - написала Пугачева в своём блоге и выложила фото.

Алла Пугачева угодила в громкий интернет-скандал из-за участия в новогоднем шоу

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Ключевые слова: Алла Пугачева

Количество просмотров: 37 518
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, 1tv

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