Алла Пугачева угодила в громкий интернет-скандал из-за участия в новогоднем шоу

В сети появилась петиция с обращением к ген. директору канала Константину Эрнсту - его просят кардинально пересмотреть эфир: "Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у Примадонны". Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами!".
Реакция Примадонны не заставила себя ждать: "Ну что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно!!! Значит жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом - настоящее счастье" - написала Пугачева в своём блоге и выложила фото.