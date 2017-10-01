Звезду настолько поразило сочетание льда на площадке возле бассейна с горячей водой, что она немедленно поспешила поделиться фотографиями со своими подписчиками. На снимках 41-летняя Ева предстает в полном отсутствии макияжа и показывает прекрасную фигуру - поклонники в восторге.
Ева Лонгория поразила сеть снимком в бикини на морозе
Вчера, 03:52
Актриса Ева Лонгория показала фото без капли макияжа в бассейне на открытом воздухе.
Пока большинство знаменитостей принимает солнечные ванны на тропических курортах, Ева Лонгория окунулась в горячий бассейн на морозе. Актриса посетила один из спа-курортов швейцарского Цюриха.
Звезду настолько поразило сочетание льда на площадке возле бассейна с горячей водой, что она немедленно поспешила поделиться фотографиями со своими подписчиками. На снимках 41-летняя Ева предстает в полном отсутствии макияжа и показывает прекрасную фигуру - поклонники в восторге.
Звезду настолько поразило сочетание льда на площадке возле бассейна с горячей водой, что она немедленно поспешила поделиться фотографиями со своими подписчиками. На снимках 41-летняя Ева предстает в полном отсутствии макияжа и показывает прекрасную фигуру - поклонники в восторге.
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Ключевые слова: Ева Лонгория
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Количество просмотров: 28 054
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: snapchat, gettyimages
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Автор фото: snapchat, gettyimages
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