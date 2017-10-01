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Ева Лонгория поразила сеть снимком в бикини на морозе

Вчера, 03:52
Актриса Ева Лонгория показала фото без капли макияжа в бассейне на открытом воздухе.

Ева Лонгория поразила сеть снимком в бикини на морозе
Пока большинство знаменитостей принимает солнечные ванны на тропических курортах, Ева Лонгория окунулась в горячий бассейн на морозе. Актриса посетила один из спа-курортов швейцарского Цюриха.

Ева Лонгория поразила сеть снимком в бикини на морозе


Звезду настолько поразило сочетание льда на площадке возле бассейна с горячей водой, что она немедленно поспешила поделиться фотографиями со своими подписчиками. На снимках 41-летняя Ева предстает в полном отсутствии макияжа и показывает прекрасную фигуру - поклонники в восторге.

Ева Лонгория поразила сеть снимком в бикини на морозе


Ева Лонгория поразила сеть снимком в бикини на морозе


Ева Лонгория поразила сеть снимком в бикини на морозе

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Ключевые слова: Ева Лонгория

Количество просмотров: 28 054
Автор: Katarina

Автор фото: snapchat, gettyimages

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