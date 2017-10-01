Ева Лонгория поразила сеть снимком в бикини на морозе

Пока большинство знаменитостей принимает солнечные ванны на тропических курортах, Ева Лонгория окунулась в горячий бассейн на морозе. Актриса посетила один из спа-курортов швейцарского Цюриха.Звезду настолько поразило сочетание льда на площадке возле бассейна с горячей водой, что она немедленно поспешила поделиться фотографиями со своими подписчиками. На снимках 41-летняя Ева предстает в полном отсутствии макияжа и показывает прекрасную фигуру - поклонники в восторге.