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Джессика Бил впервые поведала о романе с Джастином Тимберлейком

Сегодня, 04:22
Актриса Джессика Бил и певец Джастин Тимберлейк поженились в 2012 году.

Джессика Бил впервые поведала о романе с Джастином Тимберлейком
На днях Джессика Бил дала довольно откровенное интервью, в котором среди прочего рассказала, как начинался её роман с известным исполнителем. Выяснилось, что на начальном этапе отношений, в 2007 году, был настоящий роман на расстоянии - певец пропадал в концертных турах и их общение сводилось к многочасовым телефонным разговорам.

Джессика Бил впервые поведала о романе с Джастином Тимберлейком


"Мы даже не целовались в течение долгого времени, потому что Джастин был в туре" - рассказала Джессика об "отложенном" первом поцелуе.

Джессика Бил впервые поведала о романе с Джастином Тимберлейком


Сейчас семья проводит вместе гораздо больше времени, ведь Джессика и Джастин воспитывают маленького сына.

Джессика Бил впервые поведала о романе с Джастином Тимберлейком


Джессика Бил впервые поведала о романе с Джастином Тимберлейком

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Ключевые слова: Джессика Бил, Джастин Тимберлейк

Количество просмотров: 3 159
Автор: Katarina

Автор фото: gettyimages

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