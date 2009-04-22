Джессика Бил впервые поведала о романе с Джастином Тимберлейком

На днях Джессика Бил дала довольно откровенное интервью, в котором среди прочего рассказала, как начинался её роман с известным исполнителем. Выяснилось, что на начальном этапе отношений, в 2007 году, был настоящий роман на расстоянии - певец пропадал в концертных турах и их общение сводилось к многочасовым телефонным разговорам."Мы даже не целовались в течение долгого времени, потому что Джастин был в туре" - рассказала Джессика об "отложенном" первом поцелуе.Сейчас семья проводит вместе гораздо больше времени, ведь Джессика и Джастин воспитывают маленького сына.