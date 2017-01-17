В Париже состоялась премьера нового фильма Бена Аффлека «Закон ночи»

Четвертая режиссерская работа Бена Аффлека "Закон ночи" основана на книге Дэнниса Лихейна и рассказывает историю вернувшегося с Первой мировой войны Джо Коглина (Бен Аффлек). Не найдя себе применение в обычной жизни, Коглин решает податься в преступники. В свою банду он набирает несколько человек и промышляет кражами, а наводчицей становится его любовница Эмма (Сиенна Миллер). Вскоре Джо становится объектом внимания двух противоборствующий кланов - итальянской и ирландской мафии. Сможет ли герой устоять под натиском влиятельных мафиозных боссов и создать свою империю в годы сухого закона?Предательство тех, кому ты бесконечно доверял, ожесточенные перестрелки и погони, настоящая борьба за выживание и своё место в меняющемся мире и, конечно, любовь - всё это ждёт главного героя. Аффлек неоднократно признавался, что обожает гангстерское кино и мечтает когда-нибудь сыграть в подобном фильме. В итоге, он снял его сам, вложив в "Закон ночи" всё, что ему так полюбилось в жанре нуар.Главная особенность новой ленты - детальная проработка образа эпохи сухого закона. Криминальный мир очень быстро сколачивал целое состояние на нелегальных поставках алкоголя, конкуренция была сумасшедшей и выживали лишь сильнейшие. Интерьеры домов, костюмы героев, ретро-автомобили, лихо рассекающие по улицам - одним словом, общая атмосфера ленты весьма впечатляет.Игра самого Бена Аффлека уже привычно вызвала много критики - ему вновь не удалось избавиться от образа самого себя и показать хотя бы чуть больше эмоций, чем обычно. Благо, героя Джо Коглина оттеняют его прекрасные дамы. Невероятная находка картины - образ актрисы Зои Салдана, создавшей очень запоминающийся персонаж.Нельзя не упомянуть и об очаровательной Эль Фаннинг, сыгравшей здесь одну из своих самых ярких ролей на данный момент.В целом, "Закон ночи", несмотря на некоторые недочеты и отсылки к другим похожим лентам, удался. Он вряд ли повторит успех самого удачного фильма режиссера Аффлека "Операция "Арго", за который он получил целый ворох наград, в том числе "Оскар", но достойное место среди отличных гангстерских драм и исторических лент "Закон ночи" уже занял.Бен Аффлек на премьере в Париже