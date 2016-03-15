Тем временем о тайной свадьбе Пелагеи почти ничего не было известно, кроме даты, когда она состоялась - 16 июня прошлого года. Спустя несколько месяцев начинают выяснятся некоторые подробности - на торжестве присутствовали только самые близкие друзья и родственники молодоженов, а сама церемония была проведена раньше, чем планировалось изначально - из-за интересного положения невесты. Наконец поклонники смогли оценить и довольно откровенный свадебный наряд певицы - в сети появилось пока единственное фото с торжества.
В сети впервые появилось пикантное фото со свадьбы Пелагеи и Ивана Телегина
Вчера, 19:13
В интернет просочилось фото с тайной свадьбы певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина.
Сегодня стало известно, что в новоиспеченной семье певицы и хоккеиста родилась дочка - девочку решено было назвать Таисией. О рождении ребенка неоднократно сообщали многие издания, однако только сейчас эта информация официально подтвердилась.
Тем временем о тайной свадьбе Пелагеи почти ничего не было известно, кроме даты, когда она состоялась - 16 июня прошлого года. Спустя несколько месяцев начинают выяснятся некоторые подробности - на торжестве присутствовали только самые близкие друзья и родственники молодоженов, а сама церемония была проведена раньше, чем планировалось изначально - из-за интересного положения невесты. Наконец поклонники смогли оценить и довольно откровенный свадебный наряд певицы - в сети появилось пока единственное фото с торжества.
Тем временем о тайной свадьбе Пелагеи почти ничего не было известно, кроме даты, когда она состоялась - 16 июня прошлого года. Спустя несколько месяцев начинают выяснятся некоторые подробности - на торжестве присутствовали только самые близкие друзья и родственники молодоженов, а сама церемония была проведена раньше, чем планировалось изначально - из-за интересного положения невесты. Наконец поклонники смогли оценить и довольно откровенный свадебный наряд певицы - в сети появилось пока единственное фото с торжества.
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Ключевые слова: Пелагея, Иван Телегин
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Количество просмотров: 16 601
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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