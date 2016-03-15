В сети впервые появилось пикантное фото со свадьбы Пелагеи и Ивана Телегина

Сегодня стало известно, что в новоиспеченной семье певицы и хоккеиста родилась дочка - девочку решено было назвать Таисией. О рождении ребенка неоднократно сообщали многие издания, однако только сейчас эта информация официально подтвердилась.Тем временем о тайной свадьбе Пелагеи почти ничего не было известно, кроме даты, когда она состоялась - 16 июня прошлого года. Спустя несколько месяцев начинают выяснятся некоторые подробности - на торжестве присутствовали только самые близкие друзья и родственники молодоженов, а сама церемония была проведена раньше, чем планировалось изначально - из-за интересного положения невесты. Наконец поклонники смогли оценить и довольно откровенный свадебный наряд певицы - в сети появилось пока единственное фото с торжества.