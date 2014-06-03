Как бы то ни было, шикарные рекламные снимки, и, конечно, видео, новинке обеспечены - всё, к чему прикасается Джоли, всегда привлекает невероятное внимание. И уже есть на что посмотреть - в сети появился первый умопомрачительный черно-белый кадр из специальной фотосессии - 41-летняя Анджелина во всей красе.
Обнаженная Анджелина Джоли представила новый парфюм
Сегодня, 03:51
Голливудская звезда Анджелина Джоли стала лицом нового аромата от парфюмерного дома Guerlain.
По сообщениям западных изданий, контракт на сотрудничество со знаменитым домом красавица актриса подписала ещё два года назад, однако её первая рекламная кампания увидит свет только этой весной. Анджелина будет представлять новый аромат для женщин, который уже сейчас обещает стать настоящей революцией в мире парфюмерии.
Как бы то ни было, шикарные рекламные снимки, и, конечно, видео, новинке обеспечены - всё, к чему прикасается Джоли, всегда привлекает невероятное внимание. И уже есть на что посмотреть - в сети появился первый умопомрачительный черно-белый кадр из специальной фотосессии - 41-летняя Анджелина во всей красе.
Как бы то ни было, шикарные рекламные снимки, и, конечно, видео, новинке обеспечены - всё, к чему прикасается Джоли, всегда привлекает невероятное внимание. И уже есть на что посмотреть - в сети появился первый умопомрачительный черно-белый кадр из специальной фотосессии - 41-летняя Анджелина во всей красе.
← Алина Ильина
Ключевые слова: Анджелина Джоли
Количество просмотров: 50 804
Количество просмотров: 50 804
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, gettyimages
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Автор фото: instagram, gettyimages
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Обнаженная Анджелина Джоли представила новый парфюм Голливудская звезда Анджелина Джоли стала лицом нового аромата от парфюмерного дома Guerlain.
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