Звезды будут играть по правилам Алины Байбановой

На условное игровое поле со своими звездными чадами выйдут: кинорежиссер Роман Качанов («ДМБ», «Даун Хаус», «Неваляшка»), телеведущие Иван Усачев и Дана Борисова, поэт Владимир Вишневский, детский композитор Григорий Гладков, генерал Александр Руцкой (с внучкой Софьей) и даже почтенная семья Мусиных-Пушкиных во главе с юной графиней Александрой. Ждут также Анастасию Волочкову с дочерью Ариадной и других звездных персон, чьи дети дебютировали в качестве художников-оформителей новой книги «Взрослые и дети» звездного психолога и писательницы Алины Байбановой.Она-то и придумала ряд занимательных психоигр, которые при всем честном народе покажут степень близости «отцов и детей» и их способность понимать друг друга с полуслова.В такой неформальной обстановке будет подана презентация новой книги «Взрослые и дети» известного психолога.По мнению Алины Байбановой, наше общество вступило в новую эру «отцов и детей» и оно сильно отличается от эпохи Тургенева. Поэтому и вопросы в книге отражаются исключительно современные, взятые психологом из ее богатой практики.15 глав и «говорящих» тематических рубрик исследуют паталогическое увлечение детей гаджетами, формы взаимоотношений занятой мамы с оставленным на няню ребенком, скрытые причины разбрасывания ребенком вещей в комнате, проблемы шумных детей и детей-паинек, а также то, как может отразиться на судьбе ребенка плотный график его жизни, построенный амбициозными родителями…Новыми знаниями, которыми делится в книге известный психолог, первыми заинтересовались звездные родители.И хотя вышеуказанные персоны еще не фигурируют в клиентском списке психолога Алины Байбановой, но именно они разрешили своим деткам выступить в книге художниками-оформителями и, таким образом, быстрее всех приобщиться к теме.По мнению Алины Байбановой, рисунки, которые ей прислали звездные детки, оказались для нее говорящими и отлично иллюстрируют тему семейных взаимоотношений, отраженных в книге.Теперь юные художники приедут на презентацию в модный ресторанный дом не только чтобы получить первый гонорар, но и протестировать своих родителей и выяснить, насколько звездные мамы и папы понимают их детский взгляд на взрослую жизнь...Ведущей презентации станет также звездная мамочка - российская актриса и топ-модель Ирина Дмитракова. Она пожалует на презентацию со своим сыном и, не исключено, тоже протестирует свои взаимоотношения с ребенком на психоиграх Алины Байбановой.Книга вышла в издательстве Lazukka и уже разлетается на сайте со скоростью ветра.Мария Тарасова