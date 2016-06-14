А пока фотографы запечатлели очередное появление влюбленных на светской премьере нового фильма режиссера. Паулина буквально сразила всех наповал выбором наряда - полупрозрачное сверкающее мини-платье и стройные ножки без колгот выглядели очень эффектно.
Фёдор Бондарчук произвёл фурор, появившись на премьере «Притяжения» с Паулиной Андреевой
Сегодня, 07:17
Режиссер "Притяжения" Фёдор Бондарчук пришел на премьеру со своей возлюбленной.
Совсем недавно мы сообщали, что звездная пара 49-летний режиссер Фёдор Бондарчук и 28-летняя актриса Паулина Андреева определились с датой свадьбы - торжество намечено на это лето и пройдёт, по данным некоторых источников, в Испании.
А пока фотографы запечатлели очередное появление влюбленных на светской премьере нового фильма режиссера. Паулина буквально сразила всех наповал выбором наряда - полупрозрачное сверкающее мини-платье и стройные ножки без колгот выглядели очень эффектно.
А пока фотографы запечатлели очередное появление влюбленных на светской премьере нового фильма режиссера. Паулина буквально сразила всех наповал выбором наряда - полупрозрачное сверкающее мини-платье и стройные ножки без колгот выглядели очень эффектно.
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Ключевые слова: Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Премьера фильма Притяжение
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Количество просмотров: 43 719
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: Наталия Прохорова
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Автор фото: Наталия Прохорова
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