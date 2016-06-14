Фёдор Бондарчук произвёл фурор, появившись на премьере «Притяжения» с Паулиной Андреевой

Совсем недавно мы сообщали, что звездная пара 49-летний режиссер Фёдор Бондарчук и 28-летняя актриса Паулина Андреева определились с датой свадьбы - торжество намечено на это лето и пройдёт, по данным некоторых источников, в Испании.А пока фотографы запечатлели очередное появление влюбленных на светской премьере нового фильма режиссера. Паулина буквально сразила всех наповал выбором наряда - полупрозрачное сверкающее мини-платье и стройные ножки без колгот выглядели очень эффектно.