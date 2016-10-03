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Дочь Майкла Джексона впервые решилась на откровенное интервью

Вчера, 23:19
Дочь легендарного поп-короля Майкла Джексона Пэрис рассказала о самых тёмных сторонах своей жизни без папы.

Дочь Майкла Джексона впервые решилась на откровенное интервью
18-летняя Пэрис ранее никогда не говорила о своей жизни и тем более о своём отце, поэтому интервью в журнале Rolling Stone стало настоящей сенсацией. Напомним, что помимо Пэрис, у Джексона осталось двое детей - 14-летний Принц Майкл II (Бланкет) и 19-летний Принц Майкл.

Дочь Майкла Джексона впервые решилась на откровенное интервью


Во всех словах Пэрис присутствует безмерная любовь к отцу - девушка признается, что время ничуть не ослабило её боль потери, просто она привыкла с ней жить. "Ничего хуже того, что случилось, уже не случится - я потеряла самое дорогое. Мы толком и не знали, кто он и насколько знаменит. Он был всем нашим миром, а мы - его. Для нас он был просто папа, папочка" - говорит Пэрис и добавляет, что по её мнению, отец был убит: "Причастные к его смерти не уйдут от наказания. Я знаю, кто они и каких целей они добивались в связи с его гибелью. Я ещё сделаю свой ход в этом деле".

Дочь Майкла Джексона впервые решилась на откровенное интервью


Девушка рассказала, что папа предоставил им выбор - учиться на дому или в школе. Разумеется, они выбрали дом - ведь на огромном ранчо Neverland в перерыве от занятий дети могли пойти в собственный зоопарк или кинотеатр, покататься на аттракционах - правда, всё это можно было сделать только в случае получения хороших оценок. Главной задачей Майкла было не просто дать своим наследникам набор знаний, а научить их думать и иметь свою точку зрения на разные вещи.

Дочь Майкла Джексона впервые решилась на откровенное интервью


"Все обвинения в педофилии - это чудовищный вымысел с целью наживы на его состоянии. Папа никогда не совершал ничего подобного, и эти судебные процессы он переносил очень тяжело. Я ненавидела весь мир, когда видела, что он сделал с отцом - папа плакал в моей комнате. Слухи о том, что папа - не мой родной отец, не имеют под собой никаких доказательств. Все, кто хорошо знал папу, в один голос говорят, что моё сходство с ним настолько велико, что это даже пугает".

Дочь Майкла Джексона впервые решилась на откровенное интервью


Дочь Майкла Джексона впервые решилась на откровенное интервью


После ухода Майкла в жизни Пэрис наступила настоящая черная полоса - в 14 лет её изнасиловал неизвестный, затем было множество попыток суицида (в СМИ попала информация лишь об одной) - девушка резала вены и горстями пила таблетки. Когда Пэрис уже была на грани, она попала на принудительное лечение, а затем училась в закрытой школе. Теперь, по словам девушки, её жизнь абсолютно изменилась - она начала строить карьеру модели.

Дочь Майкла Джексона впервые решилась на откровенное интервью

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Ключевые слова: Майкл Джексон, Пэрис Джексон

Количество просмотров: 13 572
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, gettyimages

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Дочь Майкла Джексона впервые решилась на откровенное интервью Дочь легендарного поп-короля Майкла Джексона Пэрис рассказала о самых тёмных сторонах своей жизни без папы.
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