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Американская актриса Миша Бартон попала в психиатрическую клинику

Вчера, 23:09
Известная актриса Миша Бартон была экстренно госпитализирована с сильным психическим расстройством.

Американская актриса Миша Бартон попала в психиатрическую клинику
31-летняя звезда привлекла внимание своих соседей истошными воплями - после их вызова к дому актрисы прибыла бригада медиков. Подойдя к особняку, врачи увидели шокирующую картину - Бартон в рубашке на голое тело и галстуке висела на своём заборе, крича на всю улицу о колдовстве, которое к ней якобы применяет собственная мать, а также о конце света. Затем актриса не удержалась и свалилась не землю с воплем "Всё кончено! Я чувствую злость!".

Американская актриса Миша Бартон попала в психиатрическую клинику


Западные издания сообщают, что после недолгой беседы с врачами актриса сама согласилась поехать в клинику. Также журналисты предположили причину такого поведения - возможно, оно было вызвано наркотиками.

Американская актриса Миша Бартон попала в психиатрическую клинику


Американская актриса Миша Бартон попала в психиатрическую клинику

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Ключевые слова: Миша Бартон

Количество просмотров: 12 051
Автор: Katarina

Автор фото: gettyimages, tmz

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