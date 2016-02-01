Западные издания сообщают, что после недолгой беседы с врачами актриса сама согласилась поехать в клинику. Также журналисты предположили причину такого поведения - возможно, оно было вызвано наркотиками.
Американская актриса Миша Бартон попала в психиатрическую клинику
Вчера, 23:09
Известная актриса Миша Бартон была экстренно госпитализирована с сильным психическим расстройством.
31-летняя звезда привлекла внимание своих соседей истошными воплями - после их вызова к дому актрисы прибыла бригада медиков. Подойдя к особняку, врачи увидели шокирующую картину - Бартон в рубашке на голое тело и галстуке висела на своём заборе, крича на всю улицу о колдовстве, которое к ней якобы применяет собственная мать, а также о конце света. Затем актриса не удержалась и свалилась не землю с воплем "Всё кончено! Я чувствую злость!".
Западные издания сообщают, что после недолгой беседы с врачами актриса сама согласилась поехать в клинику. Также журналисты предположили причину такого поведения - возможно, оно было вызвано наркотиками.
Западные издания сообщают, что после недолгой беседы с врачами актриса сама согласилась поехать в клинику. Также журналисты предположили причину такого поведения - возможно, оно было вызвано наркотиками.
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Ключевые слова: Миша Бартон
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Количество просмотров: 12 051
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: gettyimages, tmz
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Автор фото: gettyimages, tmz
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Американская актриса Миша Бартон попала в психиатрическую клинику Известная актриса Миша Бартон была экстренно госпитализирована с сильным психическим расстройством.
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