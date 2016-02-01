Американская актриса Миша Бартон попала в психиатрическую клинику

31-летняя звезда привлекла внимание своих соседей истошными воплями - после их вызова к дому актрисы прибыла бригада медиков. Подойдя к особняку, врачи увидели шокирующую картину - Бартон в рубашке на голое тело и галстуке висела на своём заборе, крича на всю улицу о колдовстве, которое к ней якобы применяет собственная мать, а также о конце света. Затем актриса не удержалась и свалилась не землю с воплем "Всё кончено! Я чувствую злость!".Западные издания сообщают, что после недолгой беседы с врачами актриса сама согласилась поехать в клинику. Также журналисты предположили причину такого поведения - возможно, оно было вызвано наркотиками.