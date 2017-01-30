Рианна грубо оскорбила президента Дональда Трампа

Всем известно, что знаменитая исполнительница Рианна не является американкой - она переехала из родного Барбадоса в США в 16-летнем возрасте. Поэтому певицу, как и многих других знаменитостей, являющихся американцами, абсолютно шокировал новый закон, введенный Дональдом Трампом.Президент, вступивший в должность всего 10 дней назад, уже начал вести активную законотворческую деятельность. Среди прочего, Трамп распорядился запретить въезд в США гражданам семи мусульманских стран, объяснив это борьбой с терроризмом, а не презрением к мусульманам. Однако звезды, да и половина населения страны ему не поверили. Самый жесткий комментарий оставила в своём блоге Рианна: "Противно! Мерзкие новости! Америка разрушается прямо на глазах! Какой же аморальной свиньей нужно быть, чтобы принять такой закон!!".