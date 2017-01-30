Президент, вступивший в должность всего 10 дней назад, уже начал вести активную законотворческую деятельность. Среди прочего, Трамп распорядился запретить въезд в США гражданам семи мусульманских стран, объяснив это борьбой с терроризмом, а не презрением к мусульманам. Однако звезды, да и половина населения страны ему не поверили. Самый жесткий комментарий оставила в своём блоге Рианна: "Противно! Мерзкие новости! Америка разрушается прямо на глазах! Какой же аморальной свиньей нужно быть, чтобы принять такой закон!!".
Рианна грубо оскорбила президента Дональда Трампа
30.01.17 / 22:09
Певица Рианна выразила своё отношение к одному из законов, утвержденных новым президентом США.
Всем известно, что знаменитая исполнительница Рианна не является американкой - она переехала из родного Барбадоса в США в 16-летнем возрасте. Поэтому певицу, как и многих других знаменитостей, являющихся американцами, абсолютно шокировал новый закон, введенный Дональдом Трампом.
Президент, вступивший в должность всего 10 дней назад, уже начал вести активную законотворческую деятельность. Среди прочего, Трамп распорядился запретить въезд в США гражданам семи мусульманских стран, объяснив это борьбой с терроризмом, а не презрением к мусульманам. Однако звезды, да и половина населения страны ему не поверили. Самый жесткий комментарий оставила в своём блоге Рианна: "Противно! Мерзкие новости! Америка разрушается прямо на глазах! Какой же аморальной свиньей нужно быть, чтобы принять такой закон!!".
Президент, вступивший в должность всего 10 дней назад, уже начал вести активную законотворческую деятельность. Среди прочего, Трамп распорядился запретить въезд в США гражданам семи мусульманских стран, объяснив это борьбой с терроризмом, а не презрением к мусульманам. Однако звезды, да и половина населения страны ему не поверили. Самый жесткий комментарий оставила в своём блоге Рианна: "Противно! Мерзкие новости! Америка разрушается прямо на глазах! Какой же аморальной свиньей нужно быть, чтобы принять такой закон!!".
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Ключевые слова: Рианна, Дональд Трамп
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Количество просмотров: 21 606
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: gettyimages
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Автор фото: gettyimages
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