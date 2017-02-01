Психолог Алина Байбанова презентовала книгу в компании звёздных гостей

Подрастающие поколения режиссера Романа Качанова, Владимира Вишневского, Артемия Троицкого, графа Пьера Мусина-Пушкина и внучка генерала Руцкого выступили художниками-оформителями новой книги звездного психолога Алины Байбановой, в чьем клиентском списке есть немало громких имен.На презентацию ждали и других юных художников: дочь Анастасии Волочковой, Даны Борисовой, Ивана Усачева и Григория Гладкова, но они приехать не смогли.Извинившись по телефону за свое отсутствие, детский композитор Григорий Гладков тут же сунул трубку находящемуся рядом Бедросу Кирковору.Обстоятельно расспросив про новое издание, мудрый Бедрос немедленно захлопотал в пользу сына: «Филиппу эта книга тоже должна пригодится, он же молодой отец!!!»Книге «Взрослые и дети», собравшей воедино самые актуальные проблемы «отцов и детей», уже предрекают статус нового бестселлера. Во всяком случае, в этом убеждены те звезды, которые первыми ее прочли.«Время тургеневских «Отцов и детей» ушло, растет новое поколение, пришли новые проблемы и их надо решать»,- убеждена топ-модель Ирина Дмитракова. Чтобы поддержать Алину Байбанову, она специально прилетела из Нью-Йорка в Москву и выступила ведущей презентации, наряду с главой издательства «Lazukka» Надеждой Инкиной.«Как поздно я в России стал отцом! О, СКОЛКОВО уже мне не увидеть!» - тут же дал свое знаменитое двустишье поэт Владимир Вишневский, приехавший на презентацию с женой и дочерью Владой.Пока звездные родители листали книжную новинку, их детки выходили на сцену за первыми гонорарами.Звездные дети по-разному подошли к тому, как же его потратить.Влада Вишневская немедленно заявила, что поедет в салон и самолично оплатит вожделенный прокол ушей.Дочери кинорежиссера Романа Качанова Гара и Дина решили, что первые деньги спустят на игрушки.Сын Ирины Дмитраковой Андрей задумал купить себе фигурку Деда Мороза в Великом Устюге, куда его пообещала свозить мама.А 18-летняя дочь Артемия Троицкого Александра честно призналась, что потратит гонорар по-студенчески и накупит себе много «вкусняшек».Заминка случилась только с внучкой генерала Руцкого. Маленькая Соня никак не могла решить, как же распорядиться первыми деньгами.«Это я еще подумаю», - дипломатично сказала она в микрофон и вопросительно посмотрела на Руцкого-старшего. Перехватив ее взгляд, Ирина Дмитракова подсказала выход: «Только сначала посоветуйся с дедушкой! Он подскажет тебе точное решение».В этот день каждый получил свое. Дети – первые гонорары, а звездные родители – новые знания по современной психологии, которой они, к слову сказать, доселе не увлекались.«Я воспитываю детей по японской системе, разрешая им все, - заявил присутствующий на презентации Вилли Токарев, - мои дети отлично учатся, делают блестящие успехи. Но книгу Алины Байбановой мы с женой все равно прочитаем: мало ли какие ситуации еще могут возникнуть…»«По психологии я читал только одну книгу: «Отцы и дети» Тургенева,- честно признался певец и многодетный отец Рома Жуков, - «Взрослые и дети» фактически будет первой серьезной книгой по психологии, которую я прочту. Здорово, что Алина придумала оформить ее детскими рисунками, выплатить каждому ребенку гонорар. Но ведь не в деньгах счастье!!! Если мы станем делать меньше родительских ошибок, наши дети будут спокойнее и счастливее. И в этом вся суть…»Зоя Трегубова