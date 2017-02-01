Лиам Нисон вновь снимется в боевике

64-летний актер примет участие в экшн-картине норвежского режиссёра, где по сценарию ему предстоит отомстить крупному наркобарону за смерть своего сына. Нисон признается, что польщен многочисленными приглашениями от режиссеров на роли в боевиках: "Я рад, что мне по-прежнему предлагают подобные роли. Буду сниматься в этих фильмах, пока будет позволять здоровье - возможно, ещё пару-тройку лет". Ранее он заявлял, что больше не намерен участвовать в боевиках.Сейчас в российском прокате идет самая свежая работа актера - фильм "Молчание". Здесь Лиам, определенно, сыграл одну из лучших ролей в своей карьере. Его герой - реально существовавший в XVII веке португальский священник-иезуит Феррейра, отправившийся в качестве миссионера в Японию. В то время в стране восходящего солнца начинались самые жестокие гонения на христиан - за одно упоминание о чуждой религии, а уж тем более за обращение в веру японцев, сурово наказывались не только местные жители, но и сами иностранные священники.Феррейра успел крестить множество японцев, но затем испытал на себе адские пытки, которым подвергли и его учеников - одна из них - подвешивание вниз головой над ямой с небольшими разрезами за ушами - кровь постепенно и мучительно покидает тело вместе с жизнью. Тем временем на родине святого отца, в Португалии, узнают, что Феррейра отрекся от веры. Два молодых священника - Родригес в исполнении номинанта на "Оскар" этого года Эндрю Гарфилда и Гаррупе (Адам Драйвер), не веря слухам о своём наставнике, отправляются в опасное путешествие, чтобы выяснить, что произошло с Феррейрой. Им известно, что в Японии они будут рисковать жизнью на каждом шагу, но они и понятия не имеют, с какой нечеловеческой жестокостью им придется столкнуться.Идея снять "Молчание" пришла к знаменитому режиссеру Мартину Скорсезе ещё 30 лет назад, так что фильм стал самым продуманным, откровенным и личным посланием мастера. В основу картины лёг одноименный роман японского писателя-католика Сюсаку Эндо, получившего за него самые высокие награды.Повествование фильма идёт неспешно, но напряжение, а порой и ужас, не покидают зрителя на протяжении всей ленты. Несмотря на блистательную игру всех актеров без исключения, главным героем картины стала тишина - то самое молчание, в котором происходят самые страшные события. Всё это, вкупе с потрясающими видами японских лесов и скалистых океанских побережий, создаёт неповторимую атмосферу глубокомысленного шедевра, который заставит задуматься даже самого далёкого от веры человека.