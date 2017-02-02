Российские зрители ждут продолжения фильма «Притяжение»

Фантастический фильм "Притяжение" вполне ожидаемо вызвал зрительский ажиотаж - широкая рекламная кампания и, конечно, отличный актерский состав сделали своё дело. "Притяжение" приобрели для проката уже более 40 стран. Успевшие посмотреть картину в кинотеатре, в первую очередь отмечают потрясающие спецэффекты, ничуть не уступающие по качеству и размаху голливудскому кино, а также глубокий философский посыл ленты. Также многих зрителей интересует, будет ли снято продолжение.На этот вопрос создатели фильма ответили на пресс-конференции, посвященной премьере: "Мы уже работаем над сценарием второй части, а будет ли снят фильм - зависит от реакции зрителей на первую ленту".Одной из главных трудностей на съемках "Притяжения", с которой столкнулся режиссер Фёдор Бондарчук, стали рабочие графики актеров, задействованных в фильме: "Большинство наших актеров заняты в театральных постановках, поэтому нам пришлось постараться, чтобы подстроить время съемок под каждого из них. Например, Олег Меньшиков не только играет в спектаклях, но и является художественным руководителем театра им. Ермоловой. Но несмотря на напряженный график, прочтя сценарий он согласился. Я давно мечтал с ним поработать" - рассказал Бондарчук."Раскрою наш большой секрет - в нескольких сценах фильма Александра Петрова заменяет другой актер. Это моя вина. Во время съемок одной из сцен Саша получил серьезную травму ноги - её порезало разбившееся стекло. Он долгое время проходил на костылях - разумеется, о его участии в динамических сценах не могло идти и речи. Сашу снимали только крупным планом" - добавил режиссер.Важная составляющая фильма - отлично подобранный саундтрек, отражающий все происходящие события и изменения в характерах персонажей. По словам главной героини Ирины Старшенбаум, каждый участник съемочной группы предлагал свои любимые или только что услышанные композиции - всё это позволило составить по-настоящему живой и актуальный плейлист."Притяжение" в целом - это фильм не столько про пришельцев, сколько про обычных людей. Их слабости, конфликты, жестокость и, конечно, любовь и дружба рассмотрены сквозь призму вторжения иной цивилизации. Вечные темы, показанные с неожиданной стороны, не оставят равнодушным ни одного зрителя.