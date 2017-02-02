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Российские зрители ждут продолжения фильма «Притяжение»

02.02.17 / 05:40
За неделю проката "Притяжение" собрало более 400 миллионов рублей, установив новый рекорд среди российских лент.

Российские зрители ждут продолжения фильма «Притяжение»
Фантастический фильм "Притяжение" вполне ожидаемо вызвал зрительский ажиотаж - широкая рекламная кампания и, конечно, отличный актерский состав сделали своё дело. "Притяжение" приобрели для проката уже более 40 стран. Успевшие посмотреть картину в кинотеатре, в первую очередь отмечают потрясающие спецэффекты, ничуть не уступающие по качеству и размаху голливудскому кино, а также глубокий философский посыл ленты. Также многих зрителей интересует, будет ли снято продолжение.

Российские зрители ждут продолжения фильма «Притяжение»


На этот вопрос создатели фильма ответили на пресс-конференции, посвященной премьере: "Мы уже работаем над сценарием второй части, а будет ли снят фильм - зависит от реакции зрителей на первую ленту".

Российские зрители ждут продолжения фильма «Притяжение»


Российские зрители ждут продолжения фильма «Притяжение»


Российские зрители ждут продолжения фильма «Притяжение»


Одной из главных трудностей на съемках "Притяжения", с которой столкнулся режиссер Фёдор Бондарчук, стали рабочие графики актеров, задействованных в фильме: "Большинство наших актеров заняты в театральных постановках, поэтому нам пришлось постараться, чтобы подстроить время съемок под каждого из них. Например, Олег Меньшиков не только играет в спектаклях, но и является художественным руководителем театра им. Ермоловой. Но несмотря на напряженный график, прочтя сценарий он согласился. Я давно мечтал с ним поработать" - рассказал Бондарчук.

Российские зрители ждут продолжения фильма «Притяжение»


"Раскрою наш большой секрет - в нескольких сценах фильма Александра Петрова заменяет другой актер. Это моя вина. Во время съемок одной из сцен Саша получил серьезную травму ноги - её порезало разбившееся стекло. Он долгое время проходил на костылях - разумеется, о его участии в динамических сценах не могло идти и речи. Сашу снимали только крупным планом" - добавил режиссер.

Российские зрители ждут продолжения фильма «Притяжение»


Российские зрители ждут продолжения фильма «Притяжение»


Российские зрители ждут продолжения фильма «Притяжение»


Важная составляющая фильма - отлично подобранный саундтрек, отражающий все происходящие события и изменения в характерах персонажей. По словам главной героини Ирины Старшенбаум, каждый участник съемочной группы предлагал свои любимые или только что услышанные композиции - всё это позволило составить по-настоящему живой и актуальный плейлист.

Российские зрители ждут продолжения фильма «Притяжение»


Российские зрители ждут продолжения фильма «Притяжение»


"Притяжение" в целом - это фильм не столько про пришельцев, сколько про обычных людей. Их слабости, конфликты, жестокость и, конечно, любовь и дружба рассмотрены сквозь призму вторжения иной цивилизации. Вечные темы, показанные с неожиданной стороны, не оставят равнодушным ни одного зрителя.

Российские зрители ждут продолжения фильма «Притяжение»


Российские зрители ждут продолжения фильма «Притяжение»


Российские зрители ждут продолжения фильма «Притяжение»

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Ключевые слова: Олег Меньшиков, Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Федор Бондарчук

Количество просмотров: 19 240
Автор: Katarina

Автор фото: кадры из фильма, Наталия Прохорова

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