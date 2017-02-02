Сына Жанны Фриске могут обязать выплачивать часть 20-миллионного долга «Русфонду»

Громкий скандал разгорелся в прошлом году - благотворительная организация "Русфонд" заявила о пропаже более чем 20 миллионов рублей, собранных неравнодушными людьми на лечение любимой певицы. Гражданский супруг Жанны Дмитрий Шепелев и её семья категорически не признавали свою вину. Однако чуть позже появилась информация (к слову, подтвержденная документами из полиции) о том, что за неделю до смерти Фриске её мать сняла сумму по доверенности, якобы на лекарства.С этого момента деньги никто не видел, семья Фриске предоставила отчёт лишь о четырёх потраченных на лечение миллионах. Напомним, всего было собрано 25 миллионов рублей.В итоге, "Русфонд" подал иск на возврат средств - ведь деньги, оставшиеся от лечения певицы, должны были получить больные дети. На первое слушание пришёл лишь адвокат благотворителей. 3-летний сын Фриске и Шепелева Платон признан ответчиком по этому делу, наравне с родителями певицы. Интересы малыша в суде, разумеется, будет представлять его отец. Если "Русфонд" выиграет суд, сумму разделят между ответчиками и обяжут их к выплате.