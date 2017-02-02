В сети появились новые снимки из обнаженной фотосессии беременной Бейонсе

"Нам хочется поделиться счастьем. Мы были благословлены дважды. Невероятно благодарны за то, что наша семья увеличится еще на два человека. Спасибо всем за добрые пожелания!" - написала 35-летняя звезда в своём блоге и добавила первое фото из нового откровенного фотосета. Снимок за считанные часы набрал абсолютно рекордное для соцсети количество "лайков" - более 7 миллионов.На многих снимках беременная певица позирует полностью обнаженной.В кадре вместе с Бейонсе запечатлена и её 5-летняя дочка Блю Айви.