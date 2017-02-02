Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

В сети появились новые снимки из обнаженной фотосессии беременной Бейонсе

Вчера, 18:06
Накануне певица Бейонсе объявила, что беременна двойней.

В сети появились новые снимки из обнаженной фотосессии беременной Бейонсе
"Нам хочется поделиться счастьем. Мы были благословлены дважды. Невероятно благодарны за то, что наша семья увеличится еще на два человека. Спасибо всем за добрые пожелания!" - написала 35-летняя звезда в своём блоге и добавила первое фото из нового откровенного фотосета. Снимок за считанные часы набрал абсолютно рекордное для соцсети количество "лайков" - более 7 миллионов.

В сети появились новые снимки из обнаженной фотосессии беременной Бейонсе


На многих снимках беременная певица позирует полностью обнаженной.

В сети появились новые снимки из обнаженной фотосессии беременной Бейонсе


В сети появились новые снимки из обнаженной фотосессии беременной Бейонсе


В сети появились новые снимки из обнаженной фотосессии беременной Бейонсе


В сети появились новые снимки из обнаженной фотосессии беременной Бейонсе


В кадре вместе с Бейонсе запечатлена и её 5-летняя дочка Блю Айви.

В сети появились новые снимки из обнаженной фотосессии беременной Бейонсе


В сети появились новые снимки из обнаженной фотосессии беременной Бейонсе


В сети появились новые снимки из обнаженной фотосессии беременной Бейонсе


В сети появились новые снимки из обнаженной фотосессии беременной Бейонсе


В сети появились новые снимки из обнаженной фотосессии беременной Бейонсе

← Юлия Высоцкая одёрнула своих недоброж...

Ключевые слова: Бейонсе

Количество просмотров: 7 943
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, Beyonce, gettyimages

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Бейонсе отправится в турне в нарядах от Ульяны Сергеенко
В сети появились новые фото юной принцессы Шарлотты
Бейонсе позирует в танце для Elle
Равшана Куркова снялась обнаженной для GQ
Самое популярное за неделю
Комментарии
В сети появились новые снимки из обнаженной фотосессии беременной Бейонсе Накануне певица Бейонсе объявила, что беременна двойней.
Юлия Высоцкая одёрнула своих недоброжелателей Актриса Юлия Высоцкая поставила на место всех критикующих её людей.
Сына Жанны Фриске могут обязать выплачивать часть 20-миллионного долга «Русфонду» В Москве прошло первое судебное слушание по делу о пропавших миллионах, собранных на лечение Жанны Фриске.
Эвелина Блёданс поделилась пикантным снимком Актриса Эвелина Блёданс в подписи к свежему фото рассказала о своей бессоннице.
Российские зрители ждут продолжения фильма «Притяжение» За неделю проката "Притяжение" собрало более 400 миллионов рублей, установив новый рекорд среди российских лент.
Елена Галицына стала музой известного дизайнера Модельер Жан-Клод Житруа 25 января представил в Париже свою новую коллекцию. Среди приглашенных на показ селебрити была и модель Елена Галицына, которая давно является поклонницей таланта дизайнера Житруа, и которая вдохновила его на проведение столь масштабного мероприятия (для Житруа такая презентация стала первой за долгие годы).
Лиам Нисон вновь снимется в боевике Голливудский актер Лиам Нисон после философской драмы "Молчание" возьмется за очередной боевик.
Певица Алекса увеличила губы до невероятных размеров Певица Алекса продолжает издеваться над собственной внешностью.
Психолог Алина Байбанова презентовала книгу в компании звёздных гостей В минувшие выходные в столичном кафе «Булошная» звездные детки получали свои первые гонорары.
Беременная Полина Гагарина показала роскошное пляжное фото Певица Полина Гагарина продолжает серию снимков из отпуска.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.