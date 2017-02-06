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Игорь Крутой был прооперирован в США

06.02.17 / 21:38
Композитор Игорь Крутой отказался от съёмок из-за операции.

Игорь Крутой был прооперирован в США
Игорь Крутой должен был участвовать в съёмках нового музыкального шоу на канале НТВ «Ты супер!» - композитор готовился стать одним из членов жюри. Однако, из-за проблем со здоровьем, он планирует вернуться в проект лишь к следующему этапу.

Игорь Крутой был прооперирован в США


Сегодня стало известно, что 62-летний Крутой перенёс оперативное вмешательство в Лос-Анджелесе. Что послужило причиной операции, пока остаётся загадкой - известно лишь то, что она планировалась заранее.

Игорь Крутой был прооперирован в США


Игорь Крутой был прооперирован в США

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Ключевые слова: Игорь Крутой

Количество просмотров: 30 459
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, hellomagazine, dni.ru

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