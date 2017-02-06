Игорь Крутой был прооперирован в США

Игорь Крутой должен был участвовать в съёмках нового музыкального шоу на канале НТВ «Ты супер!» - композитор готовился стать одним из членов жюри. Однако, из-за проблем со здоровьем, он планирует вернуться в проект лишь к следующему этапу.Сегодня стало известно, что 62-летний Крутой перенёс оперативное вмешательство в Лос-Анджелесе. Что послужило причиной операции, пока остаётся загадкой - известно лишь то, что она планировалась заранее.