Сегодня стало известно, что 62-летний Крутой перенёс оперативное вмешательство в Лос-Анджелесе. Что послужило причиной операции, пока остаётся загадкой - известно лишь то, что она планировалась заранее.
Игорь Крутой был прооперирован в США
06.02.17 / 21:38
Композитор Игорь Крутой отказался от съёмок из-за операции.
Игорь Крутой должен был участвовать в съёмках нового музыкального шоу на канале НТВ «Ты супер!» - композитор готовился стать одним из членов жюри. Однако, из-за проблем со здоровьем, он планирует вернуться в проект лишь к следующему этапу.
Сегодня стало известно, что 62-летний Крутой перенёс оперативное вмешательство в Лос-Анджелесе. Что послужило причиной операции, пока остаётся загадкой - известно лишь то, что она планировалась заранее.
Сегодня стало известно, что 62-летний Крутой перенёс оперативное вмешательство в Лос-Анджелесе. Что послужило причиной операции, пока остаётся загадкой - известно лишь то, что она планировалась заранее.
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Ключевые слова: Игорь Крутой
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Количество просмотров: 30 459
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, hellomagazine, dni.ru
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Автор фото: instagram, hellomagazine, dni.ru
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