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Анна Шульгина примерила обручальное кольцо

07.02.17 / 22:07
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина удивила поклонников снимком с кольцом.

Анна Шульгина примерила обручальное кольцо
На днях блог Анны Шульгиной обновился неожиданным фото, которое по-настоящему заинтриговало её подписчиков. В кадре рука девушки с кольцом, очень похожим на обручальное. Подпись к снимку также способствовала росту интереса у аудитории: "Думаете я невеста?".

Анна Шульгина примерила обручальное кольцо


Анна Шульгина примерила обручальное кольцо


Однако большинство поклонников всё же сошлось на мысли, что замуж Анна не собирается. А некоторых и вовсе больше, чем кольцо, привлёк не самый удачный маникюр Шульгиной - ей посоветовали сменить мастера.

Анна Шульгина примерила обручальное кольцо


Анна Шульгина примерила обручальное кольцо

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Ключевые слова: Анна Шульгина, Валерия

Количество просмотров: 16 926
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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