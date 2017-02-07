Однако большинство поклонников всё же сошлось на мысли, что замуж Анна не собирается. А некоторых и вовсе больше, чем кольцо, привлёк не самый удачный маникюр Шульгиной - ей посоветовали сменить мастера.
Анна Шульгина примерила обручальное кольцо
07.02.17 / 22:07
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина удивила поклонников снимком с кольцом.
На днях блог Анны Шульгиной обновился неожиданным фото, которое по-настоящему заинтриговало её подписчиков. В кадре рука девушки с кольцом, очень похожим на обручальное. Подпись к снимку также способствовала росту интереса у аудитории: "Думаете я невеста?".
Однако большинство поклонников всё же сошлось на мысли, что замуж Анна не собирается. А некоторых и вовсе больше, чем кольцо, привлёк не самый удачный маникюр Шульгиной - ей посоветовали сменить мастера.
Однако большинство поклонников всё же сошлось на мысли, что замуж Анна не собирается. А некоторых и вовсе больше, чем кольцо, привлёк не самый удачный маникюр Шульгиной - ей посоветовали сменить мастера.
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Ключевые слова: Анна Шульгина, Валерия
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Количество просмотров: 16 926
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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