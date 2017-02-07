Анна Шульгина примерила обручальное кольцо

На днях блог Анны Шульгиной обновился неожиданным фото, которое по-настоящему заинтриговало её подписчиков. В кадре рука девушки с кольцом, очень похожим на обручальное. Подпись к снимку также способствовала росту интереса у аудитории: "Думаете я невеста?".Однако большинство поклонников всё же сошлось на мысли, что замуж Анна не собирается. А некоторых и вовсе больше, чем кольцо, привлёк не самый удачный маникюр Шульгиной - ей посоветовали сменить мастера.