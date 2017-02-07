Накануне певица появилась в студии у Андрея Малахова - по окончании съемок очередной передачи "Пусть говорят" Натали и телеведущий сделали пикантное и нежное фото. "Спасибо, Андрей! За бесконечный оптимизм! За добрые слова!" - подписала кадр певица.
Беременная певица Натали показала необычное фото в компании Андрея Малахова
07.02.17 / 22:46
Певица Натали совсем скоро станет мамой в третий раз.
Звезда с супругом уже воспитывает двоих сыновей - они с нетерпением ждут появления братика. Несмотря на интересное положение, Натали продолжает появляться на публике, а также принимает участие в телешоу.
Накануне певица появилась в студии у Андрея Малахова - по окончании съемок очередной передачи "Пусть говорят" Натали и телеведущий сделали пикантное и нежное фото. "Спасибо, Андрей! За бесконечный оптимизм! За добрые слова!" - подписала кадр певица.
Накануне певица появилась в студии у Андрея Малахова - по окончании съемок очередной передачи "Пусть говорят" Натали и телеведущий сделали пикантное и нежное фото. "Спасибо, Андрей! За бесконечный оптимизм! За добрые слова!" - подписала кадр певица.
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Ключевые слова: Натали, Андрей Малахов
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Количество просмотров: 23 699
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, starhit, sobesednik
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Автор фото: instagram, starhit, sobesednik
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