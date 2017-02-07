Беременная певица Натали показала необычное фото в компании Андрея Малахова

Звезда с супругом уже воспитывает двоих сыновей - они с нетерпением ждут появления братика. Несмотря на интересное положение, Натали продолжает появляться на публике, а также принимает участие в телешоу.Накануне певица появилась в студии у Андрея Малахова - по окончании съемок очередной передачи "Пусть говорят" Натали и телеведущий сделали пикантное и нежное фото. "Спасибо, Андрей! За бесконечный оптимизм! За добрые слова!" - подписала кадр певица.