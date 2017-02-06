Сегодня в блоге Анастасии появилось новое фото с комментарием: "Два дня капельниц и я почти здорова. Какое же счастье что у меня папа врач, всю жизнь лечит нашу семью. Не представляю, как другие живут. Не болейте друзья,берегите себя. Сегодня уже спектакль. Кто идёт? Мы вас ждём. Я очень скучала #сценалечит" - написала певица. Подписчики пожелали ей здоровья и посоветовали не спешить с возвращением на сцену.
Беременная Анастасия Стоцкая оказалась в больнице
Вчера, 21:51
Певица Анастасия Стоцкая провела под капельницей несколько дней.
Поклонники Анастасии Стоцкой не на штуку испугались за будущую маму - звезда была госпитализирована в одну из клиник. По словам медиков, Стоцкая перенесла острую форму простуды - она лежала под капельницей два дня.
Сегодня в блоге Анастасии появилось новое фото с комментарием: "Два дня капельниц и я почти здорова. Какое же счастье что у меня папа врач, всю жизнь лечит нашу семью. Не представляю, как другие живут. Не болейте друзья,берегите себя. Сегодня уже спектакль. Кто идёт? Мы вас ждём. Я очень скучала #сценалечит" - написала певица. Подписчики пожелали ей здоровья и посоветовали не спешить с возвращением на сцену.
Сегодня в блоге Анастасии появилось новое фото с комментарием: "Два дня капельниц и я почти здорова. Какое же счастье что у меня папа врач, всю жизнь лечит нашу семью. Не представляю, как другие живут. Не болейте друзья,берегите себя. Сегодня уже спектакль. Кто идёт? Мы вас ждём. Я очень скучала #сценалечит" - написала певица. Подписчики пожелали ей здоровья и посоветовали не спешить с возвращением на сцену.
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Ключевые слова: Анастасия Стоцкая
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Количество просмотров: 10 491
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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