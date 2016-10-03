Пэрис Джексон бросила своего бойфренда

Роман Пэрис Джексон и музыканта Майкла Снодди продолжался почти год. Они везде появлялись вместе, поэтому личные странички сладкой парочки буквально пестрели романтическими снимками.По сообщениям западных изданий, молодые люди расстались после серьёзной ссоры - Пэрис сразу же удалила все фото с участием бывшего возлюбленного из своего блога. Среди возможных причин разрыва называется то, что Майкл давил на Пэрис и вёл себя так, как хотел, не обращая никакого внимания на потребности и желания своей девушки - она просто устала терпеть.