По сообщениям западных изданий, молодые люди расстались после серьёзной ссоры - Пэрис сразу же удалила все фото с участием бывшего возлюбленного из своего блога. Среди возможных причин разрыва называется то, что Майкл давил на Пэрис и вёл себя так, как хотел, не обращая никакого внимания на потребности и желания своей девушки - она просто устала терпеть.
Пэрис Джексон бросила своего бойфренда
Вчера, 21:55
Дочь легендарного поп-короля Майкла Джексона Пэрис рассталась с возлюбленным.
Роман Пэрис Джексон и музыканта Майкла Снодди продолжался почти год. Они везде появлялись вместе, поэтому личные странички сладкой парочки буквально пестрели романтическими снимками.
По сообщениям западных изданий, молодые люди расстались после серьёзной ссоры - Пэрис сразу же удалила все фото с участием бывшего возлюбленного из своего блога. Среди возможных причин разрыва называется то, что Майкл давил на Пэрис и вёл себя так, как хотел, не обращая никакого внимания на потребности и желания своей девушки - она просто устала терпеть.
По сообщениям западных изданий, молодые люди расстались после серьёзной ссоры - Пэрис сразу же удалила все фото с участием бывшего возлюбленного из своего блога. Среди возможных причин разрыва называется то, что Майкл давил на Пэрис и вёл себя так, как хотел, не обращая никакого внимания на потребности и желания своей девушки - она просто устала терпеть.
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Ключевые слова: Пэрис Джексон, Майкл Джексон, Майкл Снодди
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Количество просмотров: 8 385
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, gettyimages
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Автор фото: instagram, gettyimages
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