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Пэрис Джексон бросила своего бойфренда

Вчера, 21:55
Дочь легендарного поп-короля Майкла Джексона Пэрис рассталась с возлюбленным.

Пэрис Джексон бросила своего бойфренда
Роман Пэрис Джексон и музыканта Майкла Снодди продолжался почти год. Они везде появлялись вместе, поэтому личные странички сладкой парочки буквально пестрели романтическими снимками.

Пэрис Джексон бросила своего бойфренда


Пэрис Джексон бросила своего бойфренда


Пэрис Джексон бросила своего бойфренда


По сообщениям западных изданий, молодые люди расстались после серьёзной ссоры - Пэрис сразу же удалила все фото с участием бывшего возлюбленного из своего блога. Среди возможных причин разрыва называется то, что Майкл давил на Пэрис и вёл себя так, как хотел, не обращая никакого внимания на потребности и желания своей девушки - она просто устала терпеть.

Пэрис Джексон бросила своего бойфренда

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Ключевые слова: Пэрис Джексон, Майкл Джексон, Майкл Снодди

Количество просмотров: 8 385
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, gettyimages

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