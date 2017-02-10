Джордж Майкл до сих пор не похоронен

Британский певец Джордж Майкл умер в Рождество - 25 декабря прошлого года в возрасте 53 лет. Криминальный след в смерти звезды полицейские отбросили практически с самого начала расследования. Также рассматривалась версия сердечной недостаточности. Однако истинная причина до сих пор не названа - в настоящее время следствие и родные певца ждут результата химического исследования на токсины. Они будут готовы не раньше конца текущего месяца, поэтому церемония прощания отложена до марта.Организаторы музыкальной премии "Грэмми", которая пройдёт в эти выходные, объявили, что памяти Джорджа Майкла, а также певца Принса будут посвящены специальные номера на церемонии.