Организаторы музыкальной премии "Грэмми", которая пройдёт в эти выходные, объявили, что памяти Джорджа Майкла, а также певца Принса будут посвящены специальные номера на церемонии.
Джордж Майкл до сих пор не похоронен
10.02.17 / 22:14
Похороны знаменитого певца Джорджа Майкла отложены.
Британский певец Джордж Майкл умер в Рождество - 25 декабря прошлого года в возрасте 53 лет. Криминальный след в смерти звезды полицейские отбросили практически с самого начала расследования. Также рассматривалась версия сердечной недостаточности. Однако истинная причина до сих пор не названа - в настоящее время следствие и родные певца ждут результата химического исследования на токсины. Они будут готовы не раньше конца текущего месяца, поэтому церемония прощания отложена до марта.
Организаторы музыкальной премии "Грэмми", которая пройдёт в эти выходные, объявили, что памяти Джорджа Майкла, а также певца Принса будут посвящены специальные номера на церемонии.
Организаторы музыкальной премии "Грэмми", которая пройдёт в эти выходные, объявили, что памяти Джорджа Майкла, а также певца Принса будут посвящены специальные номера на церемонии.
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Ключевые слова: Джордж Майкл
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Количество просмотров: 29 302
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: gettyimages
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Автор фото: gettyimages
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