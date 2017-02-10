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Джордж Майкл до сих пор не похоронен

10.02.17 / 22:14
Похороны знаменитого певца Джорджа Майкла отложены.

Джордж Майкл до сих пор не похоронен
Британский певец Джордж Майкл умер в Рождество - 25 декабря прошлого года в возрасте 53 лет. Криминальный след в смерти звезды полицейские отбросили практически с самого начала расследования. Также рассматривалась версия сердечной недостаточности. Однако истинная причина до сих пор не названа - в настоящее время следствие и родные певца ждут результата химического исследования на токсины. Они будут готовы не раньше конца текущего месяца, поэтому церемония прощания отложена до марта.

Джордж Майкл до сих пор не похоронен


Джордж Майкл до сих пор не похоронен


Организаторы музыкальной премии "Грэмми", которая пройдёт в эти выходные, объявили, что памяти Джорджа Майкла, а также певца Принса будут посвящены специальные номера на церемонии.

Джордж Майкл до сих пор не похоронен

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Ключевые слова: Джордж Майкл

Количество просмотров: 29 302
Автор: Katarina

Автор фото: gettyimages

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