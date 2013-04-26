Милла Йовович покорила столицу легким платьем и милым акцентом

Новая лента стала заключительной шестой частью в популярной франшизе "Обитель зла". Героиня Миллы Йовович Элис чудом осталась жива в ожесточенной схватке с зомби в предыдущей ленте, однако ей вновь предстоит сразиться с бессмертными монстрами - только она может раз и навсегда завершить эту борьбу. И если в прошлых картинах некоторые вопросы оставались без ответа, то "Последняя глава" расставила всё на свои места. Фильм уже вышел в российский прокат 10 февраля.Перед пресс-конференцией Милла и Пол позировали фотографам на крыше отеля The Ritz-Carlton. В столице с самого утра продолжался сильный снегопад, однако заграничных гостей он совсем не смутил. Для встречи с журналистами Йовович выбрала легкое чёрное платье и отказалась от нижнего белья.На большую часть вопросов от прессы Милла отвечала по-русски с очаровательным акцентом, однако иногда ей всё же приходилось переходить на английский язык. "Мне очень грустно прощаться с моей героиней Элис. Этот персонаж был со мной почти 15 лет, я многому научилась за это время" - призналась актриса и добавила: "В настоящее время я вообще безработная, я пока нигде не снимаюсь. Этому крайне рады мои дети, ведь я всегда дома. Когда идут съемки, я работаю по 12 часов в день, они очень скучают"."Это уже становится похоже на семейный бизнес, ведь моя дочка в 5 лет заявила, что хочет быть актрисой. Она много читала, а затем я отвела её на актерские курсы. Теперь ей 9 лет и она в восторге от актерской работы и съемок в нашем фильме" - призналась Йовович. Не осталась в стороне от кинопроцесса и младшая сестра юной актрисы: "Я кормила ребенка прямо во время съемок. После очередного трюка я бежала к трейлеру вся в искусственной крови. Вокруг бродят зомби, атмосфера конца света, а там меня ждет маленькое чудо на розовом одеяле. Это было очень смешно! Затем к нам заглянул огромный монстр, наклонился над моей малышкой и говорит: "Какая милашка!". Очень памятный момент!" - рассказывает актриса."После рождения дочки у меня очень мало времени для просмотра фильмов. Я до сих пор не посмотрела некоторые картины, победившие в прошлом году на "Оскаре". В основном я смотрю мультики вместе с дочками - среди них анимация от студии Pixar, а также "Маша и Медведь", "Лунтик". Кстати, я бы не отказалась от роли Медведя! Для Маши я уже старовата" - со смехом призналась Милла."В Москву, как и в большинство городов мира, я приезжаю по работе на пару дней. У меня нет возможности без спешки насладиться красотой места, в котором я оказалась. Я бы очень хотела остаться в России хотя бы на пару месяцев, почувствовать настоящую жизнь и показать страну моим детям" - заявила звезда.