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Фильм «На пятьдесят оттенков темнее» лидирует в мировом прокате

Вчера, 02:47
Сиквел нашумевшей ленты "Пятьдесят оттенков серого" вышел в российский прокат в прошлый четверг.

Фильм «На пятьдесят оттенков темнее» лидирует в мировом прокате
По итогам первой недели проката, российские зрители положили в копилку "Оттенков" более 350 миллионов рублей. Картина ожидаемо столкнулась с трудностями показа на Северном Кавказе - но если "Пятьдесят оттенков серого" там запретили полностью, то "На пятьдесят оттенков темнее" лишь частично - фильм снят с проката во Владикавказе в связи с многочисленными обращениями граждан. В мировом прокате фильм уже заработал более 150 миллионов долларов при бюджете в 55 миллионов. Несмотря на то, что новинка, как и первая часть, получила в основном негативные отзывы критиков, фильм вполне можно назвать успешным и гораздо более продуманным, чем его предшественник.

Фильм «На пятьдесят оттенков темнее» лидирует в мировом прокате


Фильм «На пятьдесят оттенков темнее» лидирует в мировом прокате


Фильм «На пятьдесят оттенков темнее» лидирует в мировом прокате


Фильм «На пятьдесят оттенков темнее» лидирует в мировом прокате


Основой для картины послужила одноименная книга-бестселлер (как и две другие части) британской писательницы Э.Л. Джеймс. Дакота Джонсон и Джейми Дорнан вновь вернулись в своим персонажам - Анастейше Стил и Кристиану Грею. Профессиональный актерский уровень двух звезд определённо вырос в разы со времени первой ленты, поэтому наблюдать за их игрой стало гораздо интереснее. Характеры их персонажей также приобрели новые грани - Ана стала более уверенной в себе и почти ни в чём не уступает Грею и даже более того - она может влиять на него. Также в продолжении истории появился персонаж в исполнении знаменитой актрисы Ким Бейсингер - её героиня когда-то и "втянула" Грея в мир БДСМ.

Фильм «На пятьдесят оттенков темнее» лидирует в мировом прокате


Фильм «На пятьдесят оттенков темнее» лидирует в мировом прокате


Фильм «На пятьдесят оттенков темнее» лидирует в мировом прокате


Занявший режиссерское кресло Джеймс Фоули ввёл в романтическую линию элементы триллера, что значительно освежило всё повествование. В целом в новом фильме происходит гораздо больше событий. Эротические сцены стали смелее, при этом создателям удалось не скатиться в пошлость - хотя некоторым зрителям, да и критикам, похоже, этого очень хотелось. Всё выглядит очень красиво и даже элегантно.

Фильм «На пятьдесят оттенков темнее» лидирует в мировом прокате


Фильм «На пятьдесят оттенков темнее» лидирует в мировом прокате


Фильм «На пятьдесят оттенков темнее» лидирует в мировом прокате


Фильм «На пятьдесят оттенков темнее» лидирует в мировом прокате


Фильм «На пятьдесят оттенков темнее» лидирует в мировом прокате


Интересно, что второй и третий фильм (выйдет на экраны в следующем году) снимали одновременно, поэтому и в продолжении можно ожидать потрясающих пейзажей, панорамных видов гор, океана и, конечно, улиц канадского Ванкувера, где и проходила большая часть съемок.

Фильм «На пятьдесят оттенков темнее» лидирует в мировом прокате


Фильм «На пятьдесят оттенков темнее» лидирует в мировом прокате


Фильм «На пятьдесят оттенков темнее» лидирует в мировом прокате


"На пятьдесят оттенков темнее" несомненно придётся по душе романтическим натурам, потому как именно романтика, а не секс, выходит здесь на первый план. Да, от фильма не стоит ждать киношедевра, но ведь не все ленты обязаны им быть. Красивая картинка, шикарный саундтрек, приятные актеры - хорошее времяпрепровождение обеспечено, если не предъявлять к фильму завышенных требований.

Фильм «На пятьдесят оттенков темнее» лидирует в мировом прокате

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Ключевые слова: Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Ким Бейсингер

Количество просмотров: 18 200
Автор: Katarina

Автор фото: кадры из фильма, gettyimages

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