Светлана Бондарчук попала под волну критики из-за нового снимка

На днях 48-летняя Светлана Бондарчук улетела в Берлин и в её блоге сразу же начали появляться фотографии с прогулок по городу. В частности, телеведущая посетила Мемориал жертвам Холокоста и, конечно, поспешила выложить снимок. Фото сделано на фоне более чем 2700 серых плит, расположенных на огромном поле.Подписчики её странички, да и просто пользователи сети, обрушились с критикой на свежий кадр - образы и позы Светланы и её подруги буквально зашкаливают гламуром, к тому же сфотографировались они там, где вообще не стоило этого делать. Поклонники посчитали снимок верхом цинизма и неуважения к миллионам погибших людей.