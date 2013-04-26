Подписчики её странички, да и просто пользователи сети, обрушились с критикой на свежий кадр - образы и позы Светланы и её подруги буквально зашкаливают гламуром, к тому же сфотографировались они там, где вообще не стоило этого делать. Поклонники посчитали снимок верхом цинизма и неуважения к миллионам погибших людей.
Светлана Бондарчук попала под волну критики из-за нового снимка
Вчера, 22:33
Телеведущую и главного редактора глянцевого журнала Светлану Бондарчук обвинили в цинизме.
На днях 48-летняя Светлана Бондарчук улетела в Берлин и в её блоге сразу же начали появляться фотографии с прогулок по городу. В частности, телеведущая посетила Мемориал жертвам Холокоста и, конечно, поспешила выложить снимок. Фото сделано на фоне более чем 2700 серых плит, расположенных на огромном поле.
Подписчики её странички, да и просто пользователи сети, обрушились с критикой на свежий кадр - образы и позы Светланы и её подруги буквально зашкаливают гламуром, к тому же сфотографировались они там, где вообще не стоило этого делать. Поклонники посчитали снимок верхом цинизма и неуважения к миллионам погибших людей.
Подписчики её странички, да и просто пользователи сети, обрушились с критикой на свежий кадр - образы и позы Светланы и её подруги буквально зашкаливают гламуром, к тому же сфотографировались они там, где вообще не стоило этого делать. Поклонники посчитали снимок верхом цинизма и неуважения к миллионам погибших людей.
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Ключевые слова: Светлана Бондарчук
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Количество просмотров: 2 912
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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