Стала известна правда о родах Юлии Савичевой

"Родившийся на свет ребенок стал первенцем для звезды", "Роды Савичевой прошли в Португалии" - именно такие новости увидели поклонники Юлии Савичевой. Певица с некоторого времени перестала появляться на публике и давать концерты, а ракурсы на снимках в её блоге натолкнули подписчиков и журналистов на мысль о том, что Юлия беременна.После информации о родах, на связь вышел официальный представитель певицы - в комментарии для издания StarHit сообщается, что Савичева действительно проживает в Португалии уже несколько месяцев, но новость о родах является уткой. Ранее продюсер певицы Максим Фадеев заявил, что Юлия готовится к выпуску нового альбома и проводит отпуск за границей.