После информации о родах, на связь вышел официальный представитель певицы - в комментарии для издания StarHit сообщается, что Савичева действительно проживает в Португалии уже несколько месяцев, но новость о родах является уткой. Ранее продюсер певицы Максим Фадеев заявил, что Юлия готовится к выпуску нового альбома и проводит отпуск за границей.
Стала известна правда о родах Юлии Савичевой
Вчера, 21:55
Сегодня во многих изданиях появились сообщения о том, что певица Юлия Савичева стала мамой.
"Родившийся на свет ребенок стал первенцем для звезды", "Роды Савичевой прошли в Португалии" - именно такие новости увидели поклонники Юлии Савичевой. Певица с некоторого времени перестала появляться на публике и давать концерты, а ракурсы на снимках в её блоге натолкнули подписчиков и журналистов на мысль о том, что Юлия беременна.
После информации о родах, на связь вышел официальный представитель певицы - в комментарии для издания StarHit сообщается, что Савичева действительно проживает в Португалии уже несколько месяцев, но новость о родах является уткой. Ранее продюсер певицы Максим Фадеев заявил, что Юлия готовится к выпуску нового альбома и проводит отпуск за границей.
После информации о родах, на связь вышел официальный представитель певицы - в комментарии для издания StarHit сообщается, что Савичева действительно проживает в Португалии уже несколько месяцев, но новость о родах является уткой. Ранее продюсер певицы Максим Фадеев заявил, что Юлия готовится к выпуску нового альбома и проводит отпуск за границей.
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Ключевые слова: Юлия Савичева
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Количество просмотров: 35 295
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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