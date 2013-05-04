"Кофе, мой любимый кофе... Но вот как выпью, так мне плохо от него((( Вот ругаю себя, говорю нельзя мне, но все равно как только вижу, хочется очень... но плохо мне от него. Давление - оно и так низкое у меня, так тут совсем((( Как на американских горках покаталась, а это для меня совсем смерть((( Во время второй беременности кофе пила литрами, правда, без кофеина, - вот от него не так колбасит, или ещё на соевом молоке, это и для здоровья лучше. Ох, пожаловалась вам" - написала Бородина в комментарии к снимку.
Ксения Бородина рассказала о своей болезни
Вчера, 22:37
Телеведущая Ксения Бородина сделала откровенное признание в своём блоге.
Вместе с просмотром свежего снимка, появившегося в блоге Бородиной, её поклонники узнали о серьёзном заболевании звезды. Ксения призналась, что её любимый напиток кофе оказывает сильное влияние на давление, поэтому ей приходится ограничивать его потребление.
"Кофе, мой любимый кофе... Но вот как выпью, так мне плохо от него((( Вот ругаю себя, говорю нельзя мне, но все равно как только вижу, хочется очень... но плохо мне от него. Давление - оно и так низкое у меня, так тут совсем((( Как на американских горках покаталась, а это для меня совсем смерть((( Во время второй беременности кофе пила литрами, правда, без кофеина, - вот от него не так колбасит, или ещё на соевом молоке, это и для здоровья лучше. Ох, пожаловалась вам" - написала Бородина в комментарии к снимку.
"Кофе, мой любимый кофе... Но вот как выпью, так мне плохо от него((( Вот ругаю себя, говорю нельзя мне, но все равно как только вижу, хочется очень... но плохо мне от него. Давление - оно и так низкое у меня, так тут совсем((( Как на американских горках покаталась, а это для меня совсем смерть((( Во время второй беременности кофе пила литрами, правда, без кофеина, - вот от него не так колбасит, или ещё на соевом молоке, это и для здоровья лучше. Ох, пожаловалась вам" - написала Бородина в комментарии к снимку.
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Ключевые слова: Ксения Бородина
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Количество просмотров: 27 326
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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